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Арбуз и любовное настроение: «Обычный роман в Коулуне» стартует в апреле 2025-го (есть трейлер)

19 декабря
2024 год

Новости кино >>
19 декабря 2024
«Обычный роман в Коулуне» — неторопливая мелодрама с элементами научной фантастики, которая обещает стать одним из украшений будущего года. В мангу Дзюн Маюдзуки верят настолько, что анонсировали сразу аниме- и игровой сериалы. Мультипликационная версия запланирована на апрель 2025-го, о чем свидетельствует первый трейлер, выпущенный студией Arvo AnimationЛуна, Лайка и Носферату», «Мы не можем учиться!»).


Будни 32-летней Рэйко Кудзирай похожи друг на друга: из тесноты меблирашки где-то на задворках Коулуна, самой густонаселенной части Гонконга, она перемещается в офис риэлторской конторы — и обратно. Единственная радость — встреча с сэмпаем Хадзимэ Кудо, который ей нравится. Правда, в отличие от Рэйко, старший коллега ненавидит перемены — даже обедать ходит в одно и то же место. Возможно поэтому он и проводит время с молодой женщиной, невероятно похожей на его бывшую невесту, в футуристической копии земного мегаполиса.

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Загадочную историю режиссирует Ёсиаки ИвасакиЮная революционерка Утэна»), сценарий пишет Дзин ТанакаЗвездное дитя», «Лагерь на свежем воздухе»), а за дизайн персонажей отвечает Юка СибатаЛюбовь похожа на прошедший дождь», «Достучаться до тебя»).

Арбуз и любовное настроение: «Обычный роман в Коулуне» стартует в апреле 2025-го (есть трейлер)

Ключевые роли, как объявили ранее, достались Харуке Сираиси (Асирпа из «Золотого Камуя») и Томокадзу Сугите (Такамити Хотака из «Кайдзю №8»), а теперь сэйю обзавелись и другие персонажи:

Миюки ХэбинумаРётаро Окиаю (титульный «Тусовщик Кунмин»).
Тао Гуэн — Тайто Бан (Сон Джин Ву из «Поднятия уровня в одиночку»).
ЁмэйАой Кога (Заглавная героиня «Госпожи Кагуя»).
СяохэйСаюми Судзусиро (Нидзика Идзити из «Рок-тихони!»).

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Арбуз и любовное настроение: «Обычный роман в Коулуне» стартует в апреле 2025-го (есть трейлер) фотографии
Арбуз и любовное настроение: «Обычный роман в Коулуне» стартует в апреле 2025-го (есть трейлер) фотографии
Арбуз и любовное настроение: «Обычный роман в Коулуне» стартует в апреле 2025-го (есть трейлер) фотографии
Арбуз и любовное настроение: «Обычный роман в Коулуне» стартует в апреле 2025-го (есть трейлер) фотографии
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