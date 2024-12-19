Арбуз и любовное настроение: «Обычный роман в Коулуне» стартует в апреле 2025-го (есть трейлер)

«Обычный роман в Коулуне»
— неторопливая мелодрама с элементами научной фантастики, которая обещает стать одним из украшений будущего года. В мангу Дзюн Маюдзуки
верят настолько, что анонсировали
сразу аниме- и игровой сериалы. Мультипликационная версия запланирована на апрель 2025-го, о чем свидетельствует первый трейлер, выпущенный студией Arvo Animation
(«Луна, Лайка и Носферату
», «Мы не можем учиться!
»).
Будни 32-летней Рэйко Кудзирай
похожи друг на друга: из тесноты меблирашки где-то на задворках Коулуна, самой густонаселенной части Гонконга, она перемещается в офис риэлторской конторы — и обратно. Единственная радость — встреча с сэмпаем Хадзимэ Кудо
, который ей нравится. Правда, в отличие от Рэйко, старший коллега ненавидит перемены — даже обедать ходит в одно и то же место. Возможно поэтому он и проводит время с молодой женщиной, невероятно похожей на его бывшую невесту, в футуристической копии земного мегаполиса.
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«Куда едет поезд судного дня?» — аниме к юбилею японских железных дорог
Загадочную историю режиссирует Ёсиаки Ивасаки
(«Юная революционерка Утэна
»), сценарий пишет Дзин Танака
(«Звездное дитя
», «Лагерь на свежем воздухе
»), а за дизайн персонажей отвечает Юка Сибата
(«Любовь похожа на прошедший дождь
», «Достучаться до тебя
»).
Ключевые роли, как объявили ранее, достались Харуке Сираиси
(Асирпа из «Золотого Камуя
») и Томокадзу Сугите
(Такамити Хотака
из «Кайдзю №8
»), а теперь сэйю обзавелись и другие персонажи:
Миюки Хэбинума
— Рётаро Окиаю
(титульный «Тусовщик Кунмин
»).
Тао Гуэн — Тайто Бан
(Сон Джин Ву
из «Поднятия уровня в одиночку
»).
Ёмэй
— Аой Кога
(Заглавная
героиня «Госпожи Кагуя
»).
Сяохэй
— Саюми Судзусиро
(Нидзика Идзити
из «Рок-тихони!
»).
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