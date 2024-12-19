Сангаджиев снимет сериал «Капиталисты» о ключевых эпохах в истории российской экономики

KION, «Студия ВАМ» Вячеслава Муругова и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева разрабатывают сериал «Капиталисты» о ключевых эпохах в истории российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, где и состоится премьера проекта.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
Режиссером «Капиталистов» выступит Сангаджиев, шоураннером Алексей Киселев – это третья их совместная работа. Сериал расскажет о трех ключевых эпохах в истории российской экономики: цифровой революции 2000-х, нефтяном буме и крахе 2008 года, а также темном мире криптовалют и манипуляций на рынке в 2020-х.
По сюжету на фоне дефолта 1998 года в Москву приезжает Артем Калинин — вчерашний школьник, уверенный, что его математический талант и знание теории трейдинга станут пропуском на вершину финансового мира. Он мечтает стать русским «волком с Уолл-стрит» и подчинить себе фондовый рынок. Артем погружается в реальность больших денег, где его жизнь превращается в нескончаемую череду сделок, вечеринок и афер. Его увлекает азарт, а желание власти и успеха вытесняет моральные принципы. Этот путь полон соблазнов и опасностей: успех стоит дорого, а каждый триумф приближает новый удар. Это мир, в котором ты сегодня счастлив – а завтра, возможно, мертв.
«Капиталистов» описывают как смелую, масштабную сагу, погружающую зрителей в безжалостный мир больших денег. Это история о жадности, риске и цене, которую приходится платить за стремление покорить финансовый олимп.
Съемки сериала «Капиталисты» начнутся летом 2025 года.
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