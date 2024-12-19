Сангаджиев снимет сериал «Капиталисты» о ключевых эпохах в истории российской экономики

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«Почему вы позволяете себя унижать?»: Мерьем Узерли высказалась об абьюзе

Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации»

Интервью

Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит»

Режиссер «13 Клинической. Начало» – о погружении в N-диагнозы, Тарковском и дискурсе вокруг тем веры и вины