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Самым популярным проектом 2024 года на Кинопоиске стал «Триггер» с Максимом Матвеевым

19 декабря
2024 год

Новости кино >>
19 декабря 2024
Самым популярным проектом 2024 года на Кинопоиске стал сериал «Триггер». За год его посмотрели более 5 млн подписчиков, а общая аудитория проекта за два года превысила 7,5 млн подписчиков. Сейчас это не только самый популярный проект Кинопоиска, но и крупнейший по аудитории тайтл в истории онлайн-кинотеатра. В топ-5 года также вошли «Холоп 2» (4,5 млн подписчиков), «Беспринципные», «По щучьему велению» и «Три богатыря и Пуп Земли», уточняет пресс-служба видеосервиса.

Самым популярным проектом 2024 года на Кинопоиске стал «Триггер» с Максимом Матвеевым
фото: пресс-служба Кинопоиска

Если фильм или сериал посмотрели больше 1 млн подписчиков, значит, премьера получилось громкой и проект достиг массовой аудитории, считает Кинопоиск. В 2024 году сразу 122 проекта достигли аудитории в миллион подписчиков. Это в два раза больше, чем годом ранее.

За год аудитория Кинопоиска увеличилась на 30% – в месяц фильмы и сериалы смотрят 14 млн подписчиков Плюса (данные за ноябрь 2024 года). Время, которое они провели с онлайн-кинотеатром, выросло на 25% в среднем на подписчика. В среднем за год один подписчик смотрит 34,6 тайтлов и 11 спортивных трансляций. Всего подписчики провели за просмотром Кинопоиска 4 669 643 553 часов в 2024 году. Российский контент на Кинопоиске в 2024 году посмотрели 87% аудитории. Большую часть смотрения обеспечивают российские сериалы, их смотрели 78% аудитории.

В этом году Кинопоиск начал поддерживать кинотеатры и фильмы, выходящие в прокат. Четыре фильма получили продвижение от Кинопоиска: «Руки Вверх!», «Анора», «Огниво», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Самым популярным проектом 2024 года на Кинопоиске стал «Триггер» с Максимом Матвеевым
фото: пресс-служба Кинопоиска

Кинопоиск также рассказал о системе рекомендаций, которую строят не только на данных смотрения, но и на данных поиска Яндекс, а также энциклопедии самого Кинопоиска. Поэтому удается узнать, насколько подписчикам интересны те тайтлы, которые не представлены для просмотра в подписка Плюса, но доступны на других стримингах. Например, подписчикам, смотревшим турецкие сериалы, нравится сериал «Золотое дно», а фанаты аниме выше других подписчиков оценивают фильм «Майор Гром: Игра».
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