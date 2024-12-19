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Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова»

19 декабря
2024 год

Новости кино >>
19 декабря 2024
В Москве завершились съемки второго сезона сериала «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым в главной роли. Режиссером продолжения выступил Анатолий Колиев, а актерский состав пополнили Виктория Заболотная, Игорь Царегородцев, Сергей Беляев, Артем Осипов и другие. Премьера нового сезона состоится в онлайн-кинотеатре START уже в январе 2025 года, а следом сериал увидят зрители телеканала СТС, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова»
фото: START и СТС

В новом сезоне бывший преступник Саша Медный (Виктор Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк (Виктория Заболотная). Медный хочет пустить дело по ложному следу, но удастся ли ему скрыть свое прошлое?

«Медный встретится с новыми трудностями, преградами. Ему продолжает хотеться свалить из Усть-Шахтинска, выражаясь языком Саши Медного, но определенные жизненные неурядицы не позволят ему сделать это так просто и быстро. По Саше Медному я лично очень соскучился», — рассказывает Виктор Добронравов.

Одним из центральных персонажей нового сезона станет эксцентричный московский следователь. «Кристина — очень интересная героиня, — отмечает Виктория Заболотная, которой для роли пришлось научиться мастерски владеть оружием. — У нее сильный характер, она точно профессионал в своем деле. Это такая женщина со стальным стержнем. Но у нее есть, как мне кажется, Ахиллесова пята. Конечно, как и любой женщине, ей хочется любви и нежности. Но все это прячется за такой толстой бетонной стеной ее работы и ее мироощущения».



Благодаря Кристине в новом сезоне у Медного будет еще больше проблем, а в Усть-Шахтинске прибавится любовных треугольников. Но и персонажам второго плана будет уделено немало внимания.

«В новом сезоне Коля буквально лицом к лицу столкнется с гиперопекой своей мамы, — говорит Денис Власенко. — Он от этого страдает, и я думаю, что она тоже от этого страдает. В общем, какая-то сепарация, прости, Господи, происходит Николая от мамы. Ну и небольшой спойлер: Коля встретит свою любовь в новом сезоне, что тоже не может не радовать».
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Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова» фотографии
Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова» фотографии
Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова» фотографии
Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова» фотографии
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