Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова»

что почитать?

Денис Шведов, Филипп Янковский и Екатерина Волкова окажутся в «Резервации»

Смотр проходил с 10 по 15 декабря в Палермо

«Роман Костомаров: Рожденный дважды» получил приз «Лучший главный герой» на фестивале спортивного кино в Италии

Интервью

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии