Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Зрители выбрали онлайн-кинотеатры с лучшими российскими сериалами

19 декабря
2024 год

Новости кино >>
19 декабря 2024
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие онлайн-кинотеатры нравятся россиянам и почему. По результатам опроса, в тройку платформ с лучшими российскими сериалами вошли Кинопоиск, PREMIER и Okko, сообщает ТАСС.

Зрители выбрали онлайн-кинотеатры с лучшими российскими сериалами
фото: ВЦИОМ

Четвертое и последующие места распределились между START, Wink, Иви, KION и Амедиатека. Также респонденты назвали онлайн-кинотеатры, где, по их мнению, много эксклюзивного контента, не представленного на других платформах. В этом рейтинге Кинопоиск занял первое место, Okko — второе, а PREMIER — третье.

Опрос проводился со 2 по 5 декабря 2024 года, в нем приняли участие 1049 респондентов в возрасте 18-50 лет, имеющие мобильный телефон и доступ к Интернету.

Как добавляет пресс-служба PREMIER, онлайн-кинотеатр выпускает собственные оригинальные проекты с момента своего основания в 2018 году. За эти годы на платформе вышло множество народных хитов – сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!», «Эпидемия», «Игра на выживание», «Ресторан по понятиям», «Домашний арест», а в 2024 году появился и еще один абсолютный лидер – детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков
«Плевако» с Сергеем Безруковым показал рекордные показатели для онлайн-кинотеатра Premier
Звоните Фишеру: как изменились российские сериалы за пять лет
Поиск по меткам
PREMIERКинопоискОККО
фильмы
Домашний арестИгра на выживаниеМир! Дружба! Жвачка!ПлевакоРесторан по понятиямЭпидемия

фотографии >>
Зрители выбрали онлайн-кинотеатры с лучшими российскими сериалами фотографии
Зрители выбрали онлайн-кинотеатры с лучшими российскими сериалами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Анастасия Макарова
Вероника Никонова
Андрей Петров
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Скотт Коэн
Алисса Милано
Кристи Суонсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Форсаж. Полный вперёд!
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
P.S. Верю в любовь
драма, мелодрама
Великобритания, США, 2023
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Амадей
историческая драма
США, 1984
Баба Яга спасает Новый год
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2024
Одна дома. Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
Новости кино
«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
Впервые в тройке лидеров среди актеров нет Станислава Бондаренко и Павла Прилучного, а Мария Куликова заняла вторую строчку в топе актрис
17 комментариев
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен