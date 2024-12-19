Зрители выбрали онлайн-кинотеатры с лучшими российскими сериалами

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, какие онлайн-кинотеатры нравятся россиянам и почему. По результатам опроса, в тройку платформ с лучшими российскими сериалами вошли Кинопоиск, PREMIER и Okko, сообщает ТАСС.
фото: ВЦИОМ
Четвертое и последующие места распределились между START, Wink, Иви, KION и Амедиатека. Также респонденты назвали онлайн-кинотеатры, где, по их мнению, много эксклюзивного контента, не представленного на других платформах. В этом рейтинге Кинопоиск занял первое место, Okko — второе, а PREMIER — третье.
Опрос проводился со 2 по 5 декабря 2024 года, в нем приняли участие 1049 респондентов в возрасте 18-50 лет, имеющие мобильный телефон и доступ к Интернету.
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