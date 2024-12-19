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Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова вспомнят ловеласа «Симона» 2 января

19 декабря
2024 год

Новости кино >>
19 декабря 2024
PREMIER представил постер и объявил дату премьеры драмеди «Симон» производства кинокомпании братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. Сериал о каменщике-ловеласе, которого после смерти вспоминают его многочисленные возлюбленные, выйдет на платформе 2 января 2025 года, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова вспомнят ловеласа «Симона» 2 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Звездный актерский состав сериала возглавил Грант Тохатян в роли Симона, жену сыграла Сатеник Ахназарян, а роли любимых женщин героя исполнили Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова. Тех же героев в молодости воплотили на экране Татьяна Храмова, Мария Ахметзянова, Мано Мариам, Софья Донианц, Микаэл Арамян и Анна Егоян.

По сюжету в армянском городе Берд умирает уважаемый строитель Симон. У него остались жена, множество детей и внуков. Но на похороны Симона собираются не только близкие родственники и друзья, но и любимые им в прошлом женщины – репутация настоящего ловеласа догнала его посмертно. Четыре любовницы Симона – Сильвия, София, Сусанна и Элиза – приезжают в город, чтобы проводить в последний путь дорогого им человека. Симон искренне любил свою жену Меланью и этих женщин, и теперь им предстоит простить покойного за многочисленные романы и примириться друг с другом. Героини сериала погрузятся в светлые воспоминания о любвеобильном каменщике, окунутся вместе со зрителем в минувшие годы и убедятся в искренности чувств Симона и желании каждую из них сделать счастливой. Эта добрая история подарит зрителю чувство радости, иногда – светлой грусти, ностальгии и счастья.

«Над фильмом работала прекрасная команда сделавшая ни один хит, собрался сильный актерский ансамбль, столько талантливых женщин, в одном кадре, не часто увидишь. Мой герой, Симон, не просто жил свою жизнь, он видел в ней миссию, он хотел помочь, вдохновить, сделать жизнь других лучше, преследовал лишь светлые цели. Каждый найдет частичку себя в его герое и полюбит эту историю», — подчеркивает Грант Тохатян.

«Симон» представляет собой экранизацию одноименного романа Наринэ Абгарян, известной по бестселлерам «Манюня» и «Люди, которые всегда со мной». Роман завоевал приз зрительских симпатий и вошел в шорт-лист литературной премии «Большая книга».

Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова вспомнят ловеласа «Симона» 2 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

«Когда я дочитала сценарий, заметила, что невольно улыбаюсь. Это трогательная, нежная история, наполненная романтикой и искренним чувством. Давно не снималась в таких проектах, и он сразу меня привлек. Особое очарование создают удивительные герои, созданные на основе книги Наринэ Абгарян. Сусанна — трогательный и чистый персонаж. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, она остается сильной, смелой, но при этом очень ранимой. Ее стремление делиться своим сердечным теплом мне близко. Даже с любимым мужчиной она выстраивает особые отношения через творчество — она научила его рисовать. Этот акт сотворчества стал важной частью их взаимодействия, особенно учитывая, что они принадлежат к совершенно разным мирам. Это была жанровая работа, в которую я погрузилась с удовольствием. Моя героиня одновременно сильная, смешная и трогательная — такие роли всегда оставляют приятное послевкусие», — отмечает Ирина Безрукова.

Режиссером сериала стал Арман Марутян, сценаристом выступил Сергей Волков, а оператором — Арго Бароян.
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обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   19.12.2024 - 19:54
С Гранта Тохатяна думаю выйдет ещё тот престарелый ловелас. Помню актёра по роли Магикяна, в нём столько "огня", что думаю кинокартина получится забавной. читать далее>>
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Наринэ АбгарянГевонд АндреасянСарик АндреасянМикаэл АрамянМария АхметзяноваИрина БезруковаСергей Волков (V)Софья ДонианцАнна ЕгоянОльга КабоМариам МаноАрман МарутянАлика СмеховаГрант ТохатянАлёна ХмельницкаяТатьяна Храмова (II)
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Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова вспомнят ловеласа «Симона» 2 января фотографии
Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова вспомнят ловеласа «Симона» 2 января фотографии
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