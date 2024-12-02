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Николай Добрынин, Даня Киселев и Анна Снаткина начнут охранять «Границу миров» 16 декабря

2 декабря
2024 год

Новости кино >>
2 декабря 2024
Премьера 17-серийной фантастической комедии Аскара Бисембина «Граница миров» производства Art Pictures Vision и Black Box Production состоится 16 декабря на СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Николай Добрынин, Даня Киселев и Анна Снаткина начнут охранять «Границу миров» 16 декабря
фото: пресс-служба СТС

Новый сериал расскажет историю одноименной секретной службы, которая защищает людей от мира нечисти, пересекающей границу в туристических целях. Необычной организацией, расположенной в городском здании НИИ, руководит Павел Никитич (Николай Добрынин). Он и другие сотрудники (Даня Киселев, Денис Нурулин, Анна Снаткина, Маргарита Дьяченкова, Иван Зайцев) следят за прилежным поведением русалок, оборотней, вампиров и других существ, а помогают им в этом представители Темного мира: эффектная вампирша Илона (Ангелина Поплавская) и глава Темного интерпола Андрон (Илья Любимов).

Бой с оборотнем на ринге, свадьба русалки, мечтающей о Мальдивах, роды королевы вампиров, проклятье ведьмы, охота за Лешим с просроченной визой и многие другие приключения ждут героев. «Один из тех проектов, когда запоминается каждый день работы. Это было что-то невероятное: герои летали, телами менялись, их внешность трансформировалась. Мы и в лесах ползали, и в катакомбах укрывались, и дрались. Что касается Андрона, художники создали вневременной аутентичный образ, в традициях графа Дракулы, но при этом продукт российского производства: стильный, лаконичный и безупречный русский суккуб», — рассказывает Илья Любимов.

На съемках актеры носили линзы, специальные капы, клыки, примерили пластический грим. «Таких героинь в моей карьере не было, абсолютно новый для меня образ. Всегда мечтала сыграть в фэнтези и сразу влюбилась в своего персонажа. Мне нравится, что Илона не просто вампир, которому больше четырехсот лет. Она вегетарианка, за добро, и в ней сочетаются слабая женщина и сильная, мягкое, нежное, доброе, светлое, но при этом холодное, бесчувственное и жесткое», — отмечает Ангелина Поплавская.

Николай Добрынин, Даня Киселев и Анна Снаткина начнут охранять «Границу миров» 16 декабря
фото: пресс-служба СТС

В одной из серий зрители могут не узнать заслуженного артиста Николая Добрынина, который примерил татуировки, браслеты, стильные бороду и прическу с цветными акцентами на волосах. «Я весь в наколках, крашеный, потрясающе! Герой на самом деле многогранный: быстро соображающий и реагирующий на разные
ситуации, но при этом домашний, очень любящий жену и огород. Отстреливается от вампиров и тут же дает советы позвонившей супруге, как починить дачный шланг», — делится актер.

Трюковые сцены снимали под руководством опытного каскадера Олега Бодю. Большая часть экшен-сцен досталась Денису Нурулину, который играет сотрудника «Границы миров» Серегу Шилова. «Мой герой — авантюрист, в каждой серии попадает в нелепые ситуации. Постоянно дерется, стреляет из пистолета святой водой, висит вверх ногами, в общем, не скучает», — говорит артист.

Большая часть съемок прошла в ДК ЗИЛ, который превратился в экранный НИИ. «Мы долго искали локацию, но в итоге остановились на здании ДК, созданного в духе советского конструктивизма. В целом в мире людей много советской и постсоветской архитектуры, а в мире вампиров больше классических форм», — говорит художник-постановщик Артем Купина. Продюсер Константин Маньковский объясняет, что в мире нечисти еще царит восемнадцатый век: «Персонажи дальше не развивались, поэтому там еще можно увидеть предметы, кареты, моду и архитектуру того времени. Этот мир воссоздали в декорациях киногорода "Москино"».
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Николай Добрынин, Даня Киселев и Анна Снаткина начнут охранять «Границу миров» 16 декабря фотографии
Николай Добрынин, Даня Киселев и Анна Снаткина начнут охранять «Границу миров» 16 декабря фотографии
Николай Добрынин, Даня Киселев и Анна Снаткина начнут охранять «Границу миров» 16 декабря фотографии
Николай Добрынин, Даня Киселев и Анна Снаткина начнут охранять «Границу миров» 16 декабря фотографии
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