Бурак Озчивит сыграл в российском романтическом скетчкоме «Я к тебе надолго»

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Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара»

Чудовище убила красота: «Субстанция» — эффектный боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куэлли

«Простоквашино» с Иваном Охлобыстиным в роли Печкина выйдет в прокат 1 января 2026 года

Новые «Елки», «Последний Ронин» с Юрием Колокольниковым, «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса и еще 12 фильмов декабря

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