Бурак Озчивит сыграл в российском романтическом скетчкоме «Я к тебе надолго»

По сюжету Марина очень любит проводить свободное время за просмотром сериалов, особенно турецких. В один прекрасный день исполняется ее самое сокровенное желание, и на пороге квартиры появляется Бурак Озчивит — знаменитый актер и, по совместительству, герой любимых сериалов. Бурак покажет Марине, как можно смотреть на проблемы под новым неожиданным углом, а главное, научит ее быть счастливой в любых обстоятельствах.
«Я очень рад в очередной раз сняться для Иви. Этот проект является особенным для меня, потому что он учит зрителей вместе с главными героями находить радость в мелочах. В ходе съемок нам стало понятно, что, несмотря на большое различие русской и турецкой культур, у нас все равно много общего», — отмечает Бурак Озчивит.
Ранее актер уже снимался в рекламных роликах для онлайн-кинотеатра Иви. «Мы не впервые работаем с Бураком Озчивитом и видим, что рекламные кампании с ним показывают высокие результаты, а российские фанаты обожают его актерские проекты. Поэтому мы решили пригласить Бурака на главную роль в сериале собственного производства Иви — и очень рады, что наше сотрудничество вышло на новый уровень. Кроме того, актриса Юлия Калашникова так полюбилась нашим подписчикам, что у нас не было ни секунды сомнений о том, кто сыграет главную женскую роль. Премьера первого эпизода "Я к тебе надолго" состоится в нашем онлайн-кинотеатре уже совсем скоро — до Нового года», — подчеркивает программный директор Иви Ренат Шаяхметов.
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