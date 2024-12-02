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Стартовал прием заявок на XII премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения

2 декабря
2024 год

Новости кино >>
2 декабря 2024
Ассоциация продюсеров кино и телевидения открыла приема заявок на XII Национальную кинематографическую премию АПКиТ. Подать заявку можно до 20 декабря 2024 года включительно, сообщает пресс-служба организации.

Стартовал прием заявок на XII премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения
фото: пресс-служба премии

XII премия АПКиТ будет вручаться в следующих номинациях: «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)», «Лучший телесериал (5-19 серий)», «Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)», «Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)», «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)», «Лучший комедийный сериал», «Лучший анимационный сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучший документальный сериал», «Лучший полнометражный художественный фильм».

Продюсеры также вручат индивидуальные награды в категориях: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая работа художника по костюмам», «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале», «Лучшая актриса второго плана в сериале».

Принять участие в конкурсе могут сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в 2024 году на российских федеральных телеканалах, видеосервисах или в кинотеатральном прокате. В случае с сериалом допустимо, чтобы в текущем году вышли не все его эпизоды.
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