Телепремьера детектива «Пустые города» с Антоном Момотом состоится 4 декабря в эфире НТВ. Как сообщает пресс-служба телеканала, действие сюжета развернется в городе Северонефтянске вокруг «нулевого пациента», оперативника уголовного розыска, ранее уволенного со службы из-за пропажи важных вещдоков, но восстановленного из-за роста преступности во время закрытия города на карантин.
фото: пресс-служба НТВ
По сюжету Виктор Пугачев (Антон Момот), Герман Латников (Алексей Васильев), Леонид Дорожкин (Максим Фомин) и Никита Шаталин (Иван Батарев) служили в оперативном отделе уголовного розыска закрытого промышленного городка Северонефтянска. Однако четверых оперативников «попросили» со службы после пропажи крупной суммы: они конфисковали деньги в качестве вещдока и не успели передать на хранение, а вскоре наличные таинственным образом исчезли из сейфа. Спустя пять лет Пугачев возвращается из-за границы в Северонефтянск и по неосторожности привозит коронавирус, заражая многих жителей города, в том числе близкого друга, которому не удается справиться с болезнью. Северонефтянск оказывается на грани закрытия на карантин, и бывший начальник Пугачева Давид Егизарян (Игорь Мосюк), опасаясь роста преступности, решает собрать обратно свой старый отдел. Бывшим оперампредлагают должности дружинников, трое из них – Пугачев, Латников и Шаталин – соглашаются вернуться на новых условиях в надежде, что их восстановят на службе.
«Не буду раскрывать все подробности, но Виктору предстоит раскрыть большой заговор, а также лучше узнать себя, своих близких и друзей. Будут постепенно вскрываться какие-то болевые точки, важные обстоятельства, которые толкают его из огня да в полымя. Ему нужно будет решить внутренний конфликт, возникший у него ещё в детстве. В чем-то я на своего героя, безусловно, похож. Например, в нем есть нежелание быть судьей или палачом. Он стремится честно исполнять свой долг, следуя как законам человеческим, так и юридическим. Одну часть себя я всегда привношу в роль, а другую – беру из своих жизненных наблюдений. Именно так нас учили в институте, и это правильно, как мне кажется», — рассказывает Антон Момот.
Вновь собравшейся команде правоохранителей предстоит расследовать убийства, ограбления и похищения, а также вступить в борьбу с опасным и авторитетным цыганским бароном (Сергей Колос).
фото: пресс-служба НТВ
«Действие происходит в небольшом провинциальном городке Северонефтянск, в российской глубинке. Городок окружен горами и бескрайним лесом. За рекой цыганский поселок, во главе которого стоит молодой Барон. Ему на сохранение привозят общак, который похищают и тут же теряют. Потерянный цыганский общак становится вожделенной целью, но обладание им счастья не приносит. Еще неизвестно, больше жертв принесла в городок возникшая пандемия вируса или этот похищенный общак», — говорит режиссер проекта Вадим Саетгалиев.
Съемки картины прошли в Ленинградской области. Основной декорацией для Северонефтянска стал город Сланцы, кроме того, в сериал вошли виды Шлиссельбурга и Сестрорецка. По словам режиссера, зрителей ждет множество экшн-сцен: погони, драки, взрывы, перестрелки.
Инвестором и партнером проекта выступил онлайн-кинотеатр Иви. На платформе состоялась цифровая премьера всех серий.
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