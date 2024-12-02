Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телепремьера детектива «Пустые города» с Антоном Момотом состоится 4 декабря

2 декабря
2024 год

Новости кино >>
2 декабря 2024
Телепремьера детектива «Пустые города» с Антоном Момотом состоится 4 декабря в эфире НТВ. Как сообщает пресс-служба телеканала, действие сюжета развернется в городе Северонефтянске вокруг «нулевого пациента», оперативника уголовного розыска, ранее уволенного со службы из-за пропажи важных вещдоков, но восстановленного из-за роста преступности во время закрытия города на карантин.

Телепремьера детектива «Пустые города» с Антоном Момотом состоится 4 декабря
фото: пресс-служба НТВ

По сюжету Виктор Пугачев (Антон Момот), Герман Латников (Алексей Васильев), Леонид Дорожкин (Максим Фомин) и Никита Шаталин (Иван Батарев) служили в оперативном отделе уголовного розыска закрытого промышленного городка Северонефтянска. Однако четверых оперативников «попросили» со службы после пропажи крупной суммы: они конфисковали деньги в качестве вещдока и не успели передать на хранение, а вскоре наличные таинственным образом исчезли из сейфа. Спустя пять лет Пугачев возвращается из-за границы в Северонефтянск и по неосторожности привозит коронавирус, заражая многих жителей города, в том числе близкого друга, которому не удается справиться с болезнью. Северонефтянск оказывается на грани закрытия на карантин, и бывший начальник Пугачева Давид Егизарян (Игорь Мосюк), опасаясь роста преступности, решает собрать обратно свой старый отдел. Бывшим оперампредлагают должности дружинников, трое из них – Пугачев, Латников и Шаталин – соглашаются вернуться на новых условиях в надежде, что их восстановят на службе.

«Не буду раскрывать все подробности, но Виктору предстоит раскрыть большой заговор, а также лучше узнать себя, своих близких и друзей. Будут постепенно вскрываться какие-то болевые точки, важные обстоятельства, которые толкают его из огня да в полымя. Ему нужно будет решить внутренний конфликт, возникший у него ещё в детстве. В чем-то я на своего героя, безусловно, похож. Например, в нем есть нежелание быть судьей или палачом. Он стремится честно исполнять свой долг, следуя как законам человеческим, так и юридическим. Одну часть себя я всегда привношу в роль, а другую – беру из своих жизненных наблюдений. Именно так нас учили в институте, и это правильно, как мне кажется», — рассказывает Антон Момот.

Вновь собравшейся команде правоохранителей предстоит расследовать убийства, ограбления и похищения, а также вступить в борьбу с опасным и авторитетным цыганским бароном (Сергей Колос).

Телепремьера детектива «Пустые города» с Антоном Момотом состоится 4 декабря
фото: пресс-служба НТВ

«Действие происходит в небольшом провинциальном городке Северонефтянск, в российской глубинке. Городок окружен горами и бескрайним лесом. За рекой цыганский поселок, во главе которого стоит молодой Барон. Ему на сохранение привозят общак, который похищают и тут же теряют. Потерянный цыганский общак становится вожделенной целью, но обладание им счастья не приносит. Еще неизвестно, больше жертв принесла в городок возникшая пандемия вируса или этот похищенный общак», — говорит режиссер проекта Вадим Саетгалиев.

Съемки картины прошли в Ленинградской области. Основной декорацией для Северонефтянска стал город Сланцы, кроме того, в сериал вошли виды Шлиссельбурга и Сестрорецка. По словам режиссера, зрителей ждет множество экшн-сцен: погони, драки, взрывы, перестрелки.

Инвестором и партнером проекта выступил онлайн-кинотеатр Иви. На платформе состоялась цифровая премьера всех серий.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Нулевой пациент Антон Момот вернулся в «Пустые города»
Антон Момот стал нулевым пациентом «Пустых городов»
Поиск по меткам
ИвиНТВ
персоны
Иван БатаревАлексей ВасильевСергей КолосАнтон МомотИгорь МосюкВадим СаввиевМаксим Фомин
фильмы
Пустые города

фотографии >>
Телепремьера детектива «Пустые города» с Антоном Момотом состоится 4 декабря фотографии
Телепремьера детектива «Пустые города» с Антоном Момотом состоится 4 декабря фотографии
Телепремьера детектива «Пустые города» с Антоном Момотом состоится 4 декабря фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Людмила Бортко
30 ноября ушла из жизни актриса Людмила Бортко.
Гунар Плаценс
30 ноября ушёл из жизни актёр Гунар Плаценс.

День рождения >>

Нина Антонова
Юрий Багинян
Александр Давыдов (IV)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Деннис Кристофер
Люси Лью
Хюб Стапель
Уоррен Уильям
Джули Харрис
Фред Хехингер
Микаэль Юн
все родившиеся 2 декабря >>

Афиша кино >>

Ариэтти из страны лилипутов
драма, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Япония, Франция, США, 2010
Безмолвное братство
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Операция «Панда»
боевик, комедия, приключения, фильм о животных
Китай, 2024
Пятый битл
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2023
Заклятье. Обитель дьявола
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2023
Возвращение Одиссея
драма, исторический фильм
Великобритания, Греция, Италия, США, Франция, 2024
Хаяо Миядзаки и Птица
биография
Япония, 2024
Дикий алмаз
драма
Франция, 2024
Хороший мальчик
драма, комедия
Франция, 2024
Арман
драма
Норвегия, Нидерланды, Швеция, Германия, 2024
Другой мир: Год волка
боевик, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Звёзды в Сибири
комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?