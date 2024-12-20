Мария Михалкова-Кончаловская приступит к поискам сестры 22 декабря

Детективный мини-сериал «Маски» с Марией Михалковой-Кончаловской и Давидом Колчиным в главных ролях выйдет 22 декабря на ТВ-3. Сериал расскажет историю девушки, которая много лет назад потеряла сестру, но внезапно получила надежду ее найти, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТВ-3
По сюжету семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Среди них был и Михаил, теперь он муж Ольги и считает долгом тщательно оберегать ее от травмирующих воспоминаний о сестре. Но внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду – под подозрением каждый.
«По атмосфере "Маски" напоминают мне ранние работы Йоргоса Лантимоса. Например, в "Убийстве священного оленя" персонажи загнаны в одно помещение, замкнутое пространство, и создается ощущение, что в мире есть только они. Для моей героини это история очень жесткого, резкого взросления и выхода из позиции жертвы. Но правильным ли был ее финальный выбор – остается за кадром», — отмечает Мария Михалкова-Кончаловская, которая исполнила роль Ольги.
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