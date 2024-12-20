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Всадники Апокалипсиса объявились в онлайн-кинотеатрах

20 декабря
2024 год

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20 декабря 2024
Сегодня, 20 декабря, в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Okko стартовал анимационный сериал «4етыре». В новом проекте шоураннера Евгения Огнева четверка Всадников Апокалипсиса, среди которых раздражительный Раздор, хитрый Голод, сумасшедший Чума и деловая Смерть, отправляются на Землю, уточняет пресс-служба Кинопоиска.

Всадники Апокалипсиса объявились в онлайн-кинотеатрах
фото: пресс-служба Кинопоиска

По сюжету добряк и жизнелюб Саня случайно знакомится с Всадниками Апокалипсиса: раздражительным Раздором, хитрым Голодом, сумасшедшим Чумой и Смертью, которая пытается хоть как-то управлять этой поехавшей командочкой. Вместе с ними Сане придется останавливать апокалипсисы, которые грозят человечеству едва ли не ежедневно. Спасая жизнь на Земле, Саня параллельно пытается наладить собственную.

«Я впервые задумался о Всадниках Апокалипсиса и вообще о конце света, когда читал договор с банком. Меня в нем восхитил этот мелкий шрифт, который переворачивал все с ног на голову. И вот тогда я подумал, что было бы забавно, если бы какие-то хорошо всем известные ребята, вроде Всадников, подписали договор, но не прочли мелкий шрифт. Крупный текст говорит, мол, вы ждете пару миллиардов лет, бездельничаете, а потом за недельку уничтожаете мир и получаете награду — работа мечты, короче. Но мелкий шрифт уточняет: каждый день вы должны будете останавливать несанкционированные апокалипсисы», — говорит шоураннер Евгений Огнев.

Режиссерами стали Андрей Плотников, Юрий Кочуров, которые также продюсируют сериал, и Дмитрий Тунгусков — главный аниматор проекта. Роли озвучили Геннадий Новиков, Марина Волкова, Денис Строев, Александр Матвеев, Александр Носков.
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