Светская львица Ольга Кузьмина отправится из Франции в Сибирь в сериале «Канские каникулы»

Стартовали съемки комедийного сериала Кирилла Васильева «Канские каникулы». Главную роль светской львицы из французских Канн, которая возвращается в родной сибирский Канск, играет Ольга Кузьмина, а шоураннером выступает Оксана Мафагел. Производством проекта занимаются «Место силы», Originals Production и Okko, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По сюжету учительница французского языка Инна (Ольга Кузьмина) живет роскошной жизнью в Каннах с богатым французом и сыном Петей (Степан Риваль), которого она родила еще до переезда в Европу. Внезапно ее влиятельный спутник умирает, и женщина, так и не оформившая с ним официальных отношений, остается практически без гроша с несовершеннолетним сыном на руках. Но предприимчивый француз, незадолго до смерти, открыл фонд с кругленькой суммой на имя приемного сына, а так как Пьер несовершеннолетний, деньгами могут распоряжаться только его родители. Инна уверена, что наследство уже у нее в кармане, но представитель банка сообщает, что для получения суммы необходимо разрешение родного отца Пьера, причем, родитель должен лично приехать в банк и собственноручно подписать документ. Инна понятия не имеет, кто именно является биологическим отцом ребенка и возвращается вместе с Пьером в родной Канск для поисков родственника. По уставу фонда на это у нее есть всего две недели.
Как рассказывает Ольга Кузьмина, при подготовке к съемкам ей пришлось заниматься с репетитором, чтобы правильно произносить французский текст, которого в сценарии оказалось много. «Что касается самого сценария, то читать его было очень интересно. Там классно прописаны герои, их характеры ― все очень разные, яркие и узнаваемые. И, как и положено в комедии, зачастую они немного утрированы. Думаю, что зрители Okko получат удовольствие от экшна, приключений и веселья. Герои будут постоянно попадать в самые разные невообразимые ситуации и невероятным образом из них выбираться. Интриги будет очень много. Наша история, в первую очередь, о разных людях (северянах, европейцах), о том, как они сталкиваются и влияют друг на друга. Моя героиня не смогла обустроиться в западном обществе и возвращается на север и оказывается белой вороной. Ей непросто, но мне она очень нравится своей силой и целеустремленностью. Судьба и обстоятельства бросают ее в сумасшедшие приключения, и она со всем справляется. Коня на скаку остановит! Этим мы с ней похожи, идем к своей цели, как бы страшно не было в начале. Берешь и делаешь даже то, что кажется нереальным. Я в жизни так же поступаю, вспомнить хотя бы мой французский. Мерси боку!», — добавляет актриса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
По словам режиссера, съемки сериала пошли не по плану: хотелось снега, северной натуры, плотной одежды, унтов, но, почему-то в Мурманск пришло аномальное тепло. «Снега нет, зато в кадре будет полярная ночь. Как говорится ― чем богаты. Команда у нас отличная, не первый год работаем и сняли много чего хорошего. Все проверенные, надежные ребята ― в самый раз, чтобы отправиться в тяжелую киноэкспедицию. Я всегда стараюсь снять хорошее кино. Именно кино ― не скетч, не сериал и не сцену. Мне бы хотелось, чтобы оно получилось смешным и трогательным, чтобы его было приятно смотреть в хорошей компании, чтобы зрители полюбили наших героев и, конечно, полюбовались бы красивыми северными пейзажами. Не зря же мы здесь морозили себе… лица», — отмечает постановщик.
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