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IX фестиваль нового российского кино «Горький fest» объявил даты проведения

20 декабря
2024 год

Новости кино >>
20 декабря 2024
IX фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

IX фестиваль нового российского кино «Горький fest» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Традиционно каждый год фестиваль выбирает тему, которую стремится раскрыть максимально глубоко в рамках внеконкурсной и деловой программы. В этом году, в год 100-летия с момента выхода на экраны легендарного фильма «Броненосец "Потемкин"» Сергея Эйзенштейна, вдохновением для фестиваля стала тема русского авангарда, основы которого повлияли на всю мировую культуру.

«В середине 20-х годов прошлого века, ровно сто лет назад, пожалуй, единственный раз в своей истории отечественный кинематограф оказался безоговорочным законодателем стилистических мод в мировом масштабе. Выход "Броненосца "Потемкина" поделил историю кинематографа на до и после и на деле выдвинул кино в важнейшее из искусств. Пройти мимо векового юбилея этого фильма, ставшего ключевым элементом нашей кинокультуры, никак нельзя. Но и посвятить весь фестиваль одному фильму, при всем его величии и значении, было бы слишком узко. Поэтому мы решили в этом году выбрать темой фестиваля авангард в кино и в отечественном искусстве в целом. Два предыдущих фестиваля мы посвятили народным темам комедии (к столетию Гайдая) и сказки, в этом году решили сделать поворот в сторону темы более эстетской и эксклюзивной, но и более нуждающейся в популяризации», — подчеркивает программный директор фестиваля «Горький fest» Андрей Апостолов.

Президентом фестиваля выступает народный артист РФ, актер, режиссер, продюсер Михаил Пореченков, а генеральным продюсером — режиссер, сценарист, продюсер Оксана Михеева. Организатором смотра значится ООО «Продюсерский центр «Люксар» при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Нижегородской области.
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