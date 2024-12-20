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«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник»

20 декабря
2024 год

Новости кино >>
20 декабря 2024
В сети появился тизерный трейлер сатирической драмы «Дорогой родственник» режиссера Анны Пармас. Это история про женщин из одной большой семьи, у которых на пути к мечте — покупке отдельного жилья — встает родственник с алкогольной зависимостью и рушит все их планы. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION в 2025 году. Главные роли в проекте исполнили Анна Михалкова и Тимофей Трибунцев, чей дуэт зрители уже видели в сериале Анны Пармас «Исправление и наказание», уточняет пресс-служба видеосервиса.



В проекте также играют Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин-мл.

Семья Громовых и Тихоходовых — бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем Толиком – всю жизнь живет в одной квартире. Наконец они собираются разъехаться и по-своему потратить доли в квартире: Вера Егоровна с Ирой переедут в домик с участком, Лиза – в коттедж с любовником Гришей, а Оля с Толиком купят небольшую квартиру в ипотеку. Но при сборе документов выясняется, что в квартире до сих пор прописан Дима Тихоходов – бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик, который давно ушел из семьи. Выписать Диму заочно нельзя — он инвалид.

Долгие поиски Димы ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки и утверждает, что ему было видение: покойный тесть Петр Алексеевич попросил Диму сберечь его жилплощадь. Семье предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с «дорогим родственником», который каждый день устраивает новые выходки. От отчаяния женщины приходят к самому радикальному методу решения их проблемы.

«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Анна Пармас также выступила соавтором сценария вместе со Станиславом Лаппо и Ильей Шошиным. Производством проекта занимаются KION и студия LOOKFILM.
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«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник» фотографии
«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник» фотографии
«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник» фотографии
«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник» фотографии
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