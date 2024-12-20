«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви»

В сети появился тизер-трейлер романтической комедии «По любви», в которой главные роли исполняют Павел Табаков и Ангелина Стречина. Кинопрокатная компания «Наше кино» выпустит фильм на большие экраны 13 февраля.
Арсений — писатель, зарабатывающий на жизнь составлением карточек для маркетплейсов. Валя — начинающий дизайнер одежды, строящий карьеру в сфере моды. Арсений и Валя живут в одном доме, в одном подъезде и родились в один день, но не знакомы друг с другом.
Однажды они оба теряют работу, узнают об изменах своих вторых половинок и вдвоем застревают в лифте. Эмоции накалены до предела, сложившаяся ситуация кажется безвыходной. Чтобы отвлечься и узнать друг друга получше, Арсений предлагает Вале проверить теорию, согласно которой, если два собеседника зададут друг другу 36 определенных вопросов, они неизбежно влюбятся. Но найдут ли что-то общее два незнакомца? И насколько долговечным окажется это чувство?
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