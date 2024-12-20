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«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви»

20 декабря
2024 год

Новости кино >>
20 декабря 2024
В сети появился тизер-трейлер романтической комедии «По любви», в которой главные роли исполняют Павел Табаков и Ангелина Стречина. Кинопрокатная компания «Наше кино» выпустит фильм на большие экраны 13 февраля.



Арсений — писатель, зарабатывающий на жизнь составлением карточек для маркетплейсов. Валя — начинающий дизайнер одежды, строящий карьеру в сфере моды. Арсений и Валя живут в одном доме, в одном подъезде и родились в один день, но не знакомы друг с другом.

Однажды они оба теряют работу, узнают об изменах своих вторых половинок и вдвоем застревают в лифте. Эмоции накалены до предела, сложившаяся ситуация кажется безвыходной. Чтобы отвлечься и узнать друг друга получше, Арсений предлагает Вале проверить теорию, согласно которой, если два собеседника зададут друг другу 36 определенных вопросов, они неизбежно влюбятся. Но найдут ли что-то общее два незнакомца? И насколько долговечным окажется это чувство?

«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви»
фото: Кинопрокатная компания «Наше кино»

Компанию главным героям составили Дмитрий Ендальцев, Анастасия Уколова, Ольга Прокофьева и Камиль Ларин. Режиссером картины стал Борис Милованов, а продюсером выступил Василий Ровенский. За визуальную составляющую отвечают оператор Арсений Козин и художник-постановщик Алсу Шарипова.
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обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   20.12.2024 - 20:53
Как-то мне Стречина не очень, лучше бы Уколову взяли на главную роль. А она скорее всего будет играть девушку Арсения. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви» фотографии
«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви» фотографии
«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви» фотографии
«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви» фотографии
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