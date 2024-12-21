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«Евангелион» — в McDonald’s, навязчивая эльфийка — в нашем мире: главные новости аниме за неделю

21 декабря
2024 год

Новости кино >>
21 декабря 2024
«Эта фарфоровая кукла влюбилась», «Дандадан» и «Семья шпиона» скоро вернутся с новыми сезонами: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, анонсе второго сезона «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» или первом ролике «Обычного романа в Коулуне»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

«Евангелион» — в McDonald’s, навязчивая эльфийка — в нашем мире: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Властелин колец: Война рохирримов» собрал в американском прокате $4,6 миллиона. Суммарный бокс-офис аниме во вселенной Джона Толкина уже около $11,8 миллионов — при бюджете в 30.

🔘 В 2025-м ждем продолжение «Долой безделье». Порадует вторым сезоном одного из лучших аниме прошлого года, как и прежде, P.A. WorksИная», «Папаши-дружбаны»).

🔘 В будущем году напомнит о себе и косплей-ромком «Эта фарфоровая кукла влюбилась». Студия CloverWorksВетролом», «Дом теней») анонсировала второй сезон два года назад (есть тизер с русскими субтитрами).

🔘 «Адский учитель Нубэ» начнет занятия в июле 2025-го: аниматоры Studio KaiСупер Каб», «Рыцарь-скелет») готовят сани зимой, чтобы всё хорошо прошло летом.

«Евангелион» — в McDonald’s, навязчивая эльфийка — в нашем мире: главные новости аниме за неделю

🔘 Вака-вака: «Семью шпиона» ждет третий сезон в октябре 2025-го.

🔘 И к новостям продлений: второй сезон ждет остроумное махо-сёдзё «Компания «Маги-Люмьер», где работа девочек-волшебниц приравняна к почти офисной рутине.

🔘 Милый сериал «Фермер-аристократ» продлили уже на третий сезон. Это фантазия Хирому Аракавы, создательницы «Стального алхимика», о днях, проведенных на семейной ферме.

🔘 В будущем ценители «Рамэнной рыжего кота» смогут насладиться новыми блюдами: сериал продлили на второй сезон.

Читать «Властелин колец: Война рохирримов» — предыстория легендарной трилогии

Абсолютно проклято


Нет времени тормозить: мистический хит «Дандадан» вернется в июле 2025-го. Студия Science SARUСкотт Пилигрим жмет на газ», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами») объявила о продлении сразу с финалом первого сезона. Интригующий тизер прилагается.



Сам фатум сводит Кэна Такакуру, фаната НЛО, и потомственную специалистку по духам Момо Аясэ. Старшеклассники полярных взглядов обречены на спор, который навсегда изменит их жизни: её — похитят инопланетяне, его — проклинет дух Турбобаки, а потом будут и другие встречи с паранормальным. Финал первого сезона обрывается неподалеку от нехорошего дома, где живет друг детства Момо — дурашка Дзидзи.

Читать «Дандадан» и еще 10 иностранных сериалов года, которые мы рекомендуем

Чудо-остров проклятых


На важном индустриальном событии Jump Festa '25 ожил «Адский рай». Мрачный сёнэн по манге Юдзи Каку, выходившей с 2018-го по 2021-й, вернется в январе 2026 года. Второй сезон анонсировали еще прошлым летом, но с тех пор у студии MAPPAМагическая битва», «Атака титанов») хватало других дел. Главное, что удалось сохранить команду: за режиссуру вновь отвечает Каори МакитаБезумный азарт: Близнецы»), а за сценарий — Акира КиндаитиДороро», «Ниндзя Камуи»).


Сюжет разворачивается в эпоху Эдо: сёгун отправляет группу преступников, приговоренных к смертной казни, на загадочный остров, чтобы они привезли ему эликсир бессмертия. В «отряде самоубийц», который сопровождают вооруженные каратели, есть особенно одаренный синоби Габимару, чья цель — выжить и вернуться к супруге, которую он, правда, помнит всё более смутно. На месте головорезов ждет встреча с невероятными существами — монстрами и полубогами, — а также раскрытие тайн прошлого.

Читать Лига несправедливости: «Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо

Убийственная рождественская распродажа


На том же Jump Festa '25 показали новый (отчасти рождественский) трейлер «Дней Сакамото» — огнестрельной повседневности о буднях экс-киллера, ставшего примерным семьянином. Популярную мангу Юто Судзуки адаптирует студия TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Моя малышка»).



В видео можно услышать эндинг Futsū («Обычный») в исполнении Conton Candy, а также увидеть трех новых мордоворотов из прошлого Сакамото. Об ошибках юности ему будут напоминать:

Хё — Хироки Ясумото (Бьёрн из «Саги о Винланде»).
Такамура — Хотю Оцука (Сакондзи Урокодаки из «Истребителя демонов»).
Икс — Дайсукэ Намикава (Тёсо из «Магической битвы»).

Читать «Консьерж универмага «Арктика» — душевное аниме об экологии

Сама себя не сглазишь — никто не сглазит


Дежурство «Ведьмнадзора» начнется в апреле 2025-го — и продлится два кура подряд (то есть полгода). За производство отвечает студия Bibury AnimationСто девушек, которые очень сильно любят тебя», «Волшебные разрушительницы»). Новый трейлер в комплекте.


Морихито, юноша из клана огров, делит жилье с подругой детства Нико — начинающей ведьмой, которая хочет помогать окружающим, но её колдовство приводит к непредсказуемом результатам. Например, она случайно прокляла себя: Морихито, который ей нравится, не воспринимает девушку как потенциальную возлюбленную.

Читать «Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе

Любовь зла (и навязчива)


Студия EliasЭльф не может похудеть») продолжает работать с адаптацией фантастических созданий к нашей реальности. Появился трейлер аниме «Слегка настойчивая темная эльфийка последовала за мной из другого мира», которое выйдет в следующем апреле.


Старшеклассник Хината Сунохара возвращается в современную Японию, одержав победу над владыкой тьмы в параллельном мире. За ним следует верная соратница Мариябель — темная эльфийка, которая, как выясняется, в него влюблена. Теперь юноша вынужден скрываться от ревности боевой подруги параллельно с учебой. Главные роли в фэнтези-ромкоме — героя и его фанатку — озвучивают Риэ Кавамура (Миса Тогути из «Досанко-гяру чудо как милы») и Минами Такахаси (Лукоа из «Дракона-горничной Кобаяси») соответственно.

Читать «Провожающая в последний путь Фрирен» — популярное фэнтези об эльфийке
Бонус: необычный фигурку для Happy Meal в японских McDonald’s, созданные в рамках коллаборации с «Евангелионом».

«Евангелион» — в McDonald’s, навязчивая эльфийка — в нашем мире: главные новости аниме за неделю
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