«Евангелион» — в McDonald’s, навязчивая эльфийка — в нашем мире: главные новости аниме за неделю

«Эта фарфоровая кукла влюбилась
», «Дандадан
» и «Семья шпиона
» скоро вернутся с новыми сезонами: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, анонсе второго сезона
«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
» или первом ролике
«Обычного романа в Коулуне
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Властелин колец: Война рохирримов»
собрал в американском прокате $4,6 миллиона. Суммарный бокс-офис аниме во вселенной Джона Толкина
уже около $11,8 миллионов — при бюджете в 30.
🔘 В 2025-м ждем продолжение «Долой безделье»
. Порадует вторым сезоном одного из лучших аниме прошлого года, как и прежде, P.A. Works
(«Иная
», «Папаши-дружбаны
»).
🔘 В будущем году напомнит о себе и косплей-ромком «Эта фарфоровая кукла влюбилась»
. Студия CloverWorks
(«Ветролом
», «Дом теней
») анонсировала
второй сезон два года назад (есть тизер
с русскими субтитрами).
🔘 «Адский учитель Нубэ»
начнет занятия в июле 2025-го: аниматоры Studio Kai
(«Супер Каб
», «Рыцарь-скелет
») готовят сани зимой, чтобы всё хорошо прошло летом.
🔘 Вака-вака: «Семью шпиона»
ждет третий сезон в октябре 2025-го.
🔘 И к новостям продлений: второй сезон ждет остроумное махо-сёдзё «Компания «Маги-Люмьер»
, где работа девочек-волшебниц приравняна к почти офисной рутине.
🔘 Милый сериал «Фермер-аристократ»
продлили уже на третий сезон. Это фантазия Хирому Аракавы
, создательницы «Стального алхимика
», о днях, проведенных на семейной ферме.
🔘 В будущем ценители «Рамэнной рыжего кота»
смогут насладиться новыми блюдами: сериал продлили на второй сезон.
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«Властелин колец: Война рохирримов» — предыстория легендарной трилогии
Абсолютно проклято
Нет времени тормозить: мистический хит «Дандадан»
вернется в июле 2025-го. Студия Science SARU
(«Скотт Пилигрим жмет на газ
», «Блюз машины времени о четырех с половиной татами
») объявила о продлении сразу с финалом первого сезона. Интригующий тизер прилагается.
Сам фатум сводит Кэна Такакуру
, фаната НЛО, и потомственную специалистку по духам Момо Аясэ
. Старшеклассники полярных взглядов обречены на спор, который навсегда изменит их жизни: её — похитят инопланетяне, его — проклинет дух Турбобаки
, а потом будут и другие встречи с паранормальным. Финал первого сезона обрывается неподалеку от нехорошего дома, где живет друг детства Момо — дурашка Дзидзи.
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«Дандадан» и еще 10 иностранных сериалов года, которые мы рекомендуем
Чудо-остров проклятых
На важном индустриальном событии Jump Festa '25
ожил «Адский рай»
. Мрачный сёнэн
по манге Юдзи Каку
, выходившей с 2018-го по 2021-й, вернется в январе 2026 года. Второй сезон анонсировали
еще прошлым летом, но с тех пор у студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Атака титанов
») хватало других дел. Главное, что удалось сохранить команду: за режиссуру вновь отвечает Каори Макита
(«Безумный азарт: Близнецы
»), а за сценарий — Акира Киндаити
(«Дороро
», «Ниндзя Камуи
»).
Сюжет разворачивается в эпоху Эдо
: сёгун
отправляет группу преступников, приговоренных к смертной казни, на загадочный остров, чтобы они привезли ему эликсир бессмертия. В «отряде самоубийц», который сопровождают вооруженные каратели, есть особенно одаренный синоби Габимару
, чья цель — выжить и вернуться к супруге, которую он, правда, помнит всё более смутно. На месте головорезов ждет встреча с невероятными существами — монстрами и полубогами, — а также раскрытие тайн прошлого.
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Лига несправедливости: «Адский рай» — «Остаться в живых» эпохи Эдо
Убийственная рождественская распродажа
На том же Jump Festa '25 показали новый (отчасти рождественский) трейлер «Дней Сакамото»
— огнестрельной повседневности
о буднях экс-киллера, ставшего примерным семьянином. Популярную мангу Юто Судзуки
адаптирует студия TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Моя малышка
»).
В видео можно услышать эндинг Futsū
(«Обычный») в исполнении Conton Candy
, а также увидеть трех новых мордоворотов из прошлого Сакамото. Об ошибках юности ему будут напоминать:
Хё — Хироки Ясумото
(Бьёрн
из «Саги о Винланде
»).
Такамура — Хотю Оцука
(Сакондзи Урокодаки
из «Истребителя демонов
»).
Икс — Дайсукэ Намикава
(Тёсо
из «Магической битвы
»).
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«Консьерж универмага «Арктика» — душевное аниме об экологии
Сама себя не сглазишь — никто не сглазит
Дежурство «Ведьмнадзора»
начнется в апреле 2025-го — и продлится два кура подряд (то есть полгода). За производство отвечает студия Bibury Animation
(«Сто девушек, которые очень сильно любят тебя
», «Волшебные разрушительницы
»). Новый трейлер в комплекте.
Морихито, юноша из клана огров, делит жилье с подругой детства Нико — начинающей ведьмой, которая хочет помогать окружающим, но её колдовство приводит к непредсказуемом результатам. Например, она случайно прокляла себя: Морихито, который ей нравится, не воспринимает девушку как потенциальную возлюбленную.
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«Полет ведьмы» — магический реализм в соседнем дворе
Любовь зла (и навязчива)
Студия Elias
(«Эльф не может похудеть
») продолжает работать с адаптацией фантастических созданий к нашей реальности. Появился трейлер аниме «Слегка настойчивая темная эльфийка последовала за мной из другого мира»
, которое выйдет в следующем апреле.
Старшеклассник Хината Сунохара возвращается в современную Японию, одержав победу над владыкой тьмы в параллельном мире. За ним следует верная соратница Мариябель — темная эльфийка, которая, как выясняется, в него влюблена. Теперь юноша вынужден скрываться от ревности боевой подруги параллельно с учебой. Главные роли в фэнтези-ромкоме — героя и его фанатку — озвучивают Риэ Кавамура
(Миса Тогути из «Досанко-гяру чудо как милы
») и Минами Такахаси
(Лукоа
из «Дракона-горничной Кобаяси
») соответственно.
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«Провожающая в последний путь Фрирен» — популярное фэнтези об эльфийке
Бонус
: необычный фигурку для Happy Meal в японских McDonald’s, созданные в рамках коллаборации с «Евангелионом»
.
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.
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