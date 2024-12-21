Марьяну Спивак и Марию Мацель окутало «Черное облако» во второй раз

Мистики и загадок в новом сезоне меньше не станет, во всяком случае в этом уверяет шоураннер, сценарист и продюсер сериала Дарья Грацевич. По задумке автора в новых эпизодах будут даже задействованы персонажи, погибшие в первом сезоне. Этот неожиданный поворот раскроет характеры героев и поможет ответить на те вопросы, которые до сих пор оставались без ответов. К уже знакомым героям присоединились новые персонажи в исполнении Анны Снаткиной, Кузьмы Котрелевы, Дарьи Коныжевой и Кирилла Кяро, работавшего с Дарьей Грацевич почти десять лет назад на «Изменах». Продолжение мрачного триллера снял Карен Оганесян, работавший и над первым сезоном. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Прекраснов, художник-постановщик Юлия Феофанова и художник по костюмам Дарья Фомина.
Прошло ровно полгода с момента событий первого сезона. Оксана (Спивак) живет в загородном доме своего бывшего одноклассника Александра (Кяро) и ничего не помнит о том, что натворила. Оксана смутно подозревает, что ее привычка к подавлению гнева вызвала в ней некую сверхъестественную способность. Но самое страшное для нее, что эта способность, видимо, передалась ее дочери (Мацель). Задача главной героини ― вспомнить все, что она натворила, и сделать сложный выбор ― пойти на поводу у чувства вины и покончить с собой или попытаться помочь своей дочери.
Читать рецензию«Черное облако»: Кто убивает котиков «В первом сезоне перед нами стояла задача рассказать зрителю что такое черное облако, которое является в нашем проекте метафорой подавленной внутренней злости. Второй же сезон посвящен именно природе черного облака, что зарождает его, что приводит к этой злости, которая с течением времени копится внутри человека и в итоге становится разрушительной для него и для людей рядом. Чем дальше мы раскручивали сюжет, тем глубже нам предстояло раскрыть наших персонажей, докопаться до глубинных смыслов их поступков и намерений. Благо, с нашим актерским составом это было сделать легко, ведь помимо основных героев во втором сезоне к нам присоединились такие прекрасные актеры как Кирилл Кяро, Анна Снаткина, Кузьма Котрелев и Дарья Коныжева. Если с Кириллом мы ранее уже работали вместе, и я был рад вновь встретиться с ним на съемочной площадке, то с остальными я давно мечтал поработать, поэтому все сложилось как нельзя лучше», — рассказал режиссер Карен Оганесян.
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