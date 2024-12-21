Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии

«За два съемочных месяца нам удалось прожить целую жизнь, наполненную абсолютно разными красками: от заснеженного Ханты-Мансийска до пестрого Дели. Смена картинок и образов еще раз говорит о том, что наш фильм – это большой мир, где много музыки, танцев и души. У нас сложился действительно жемчужный актерский ансамбль, а благодаря партнерам из Индии, нам удалось сотворить невероятное: звезды российского кино вместе с индийскими актерами танцевали на фоне Тадж-Махала. Очень надеемся, что зритель "Жемчуга" почувствует весь калейдоскоп чувств, который мы туда вложили», — говорит режиссер Тина Баркалая.
По сюжету крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин (Цыганов), опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману, в целях карьерного роста, взять на попечение ребенка из этого приюта. Его жена Елена (Ходченкова) не против – она надеется, что еще один ребенок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях. Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту (Полунеева), девочку с непростым характером – она прямая, колкая, себе на уме. А еще Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска – потому что тут живет ее бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребенка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так Марта оказывается в Москве. Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию – в страну, в которой мечтала побывать Марта.
Картина производится кинокомпанией Pan-Altantic Studio и индийской компанией «Картина Интертеймент» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». «Жемчуг» планируют выпустить на широкие экраны осенью 2025 года. Премьера состоится в России, а затем ленту покажут в Индии. Продюсеры рассчитывают, что фильм сможет выйти и в индийский прокат.
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