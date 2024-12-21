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Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии

21 декабря
2024 год

Новости кино >>
21 декабря 2024
Тина Баркалая завершила съемки семейной драмы «Жемчуг». Согласно пресс-службе компании Pan-Altantic Studio, главные роли в фильме сыграли Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Юлия Волкова и Дарья Полунеева. Съемки проводились в России и в Индии.

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии
фото: пресс-служба компании Pan-Altantic Studio

«За два съемочных месяца нам удалось прожить целую жизнь, наполненную абсолютно разными красками: от заснеженного Ханты-Мансийска до пестрого Дели. Смена картинок и образов еще раз говорит о том, что наш фильм – это большой мир, где много музыки, танцев и души. У нас сложился действительно жемчужный актерский ансамбль, а благодаря партнерам из Индии, нам удалось сотворить невероятное: звезды российского кино вместе с индийскими актерами танцевали на фоне Тадж-Махала. Очень надеемся, что зритель "Жемчуга" почувствует весь калейдоскоп чувств, который мы туда вложили», — говорит режиссер Тина Баркалая.

По сюжету крупная металлургическая компания, в которой работает москвич Роман Мухин (Цыганов), опекает детский дом в Ханты-Мансийске. Руководство ненавязчиво рекомендует Роману, в целях карьерного роста, взять на попечение ребенка из этого приюта. Его жена Елена (Ходченкова) не против – она надеется, что еще один ребенок укрепит их брак, ведь у пары давно кризис в отношениях. Супруги летят в Ханты-Мансийск и из всех детей выбирают 11-летнюю Марту (Полунеева), девочку с непростым характером – она прямая, колкая, себе на уме. А еще Марта, в отличие от других ребят, не хочет уезжать из Ханты-Мансийска – потому что тут живет ее бабушка Сталина Григорьевна. Пожилая женщина, понимая, что не сможет обеспечить ребенка, уговаривает внучку согласиться и переехать. Так Марта оказывается в Москве. Однако с переездом девочки отношения между супругами только ухудшаются, а конфликты в семье обостряются. В надежде все исправить, супруги решают организовать путешествие в Индию – в страну, в которой мечтала побывать Марта.

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«Мы рады, что в рамках съемок первой официальной копродукции, нам удается развивать международное сотрудничество в области кинопроизводства. Несмотря на то, что в этой истории поднимаются серьезные и социально-значимые темы, решение добавить красок и танцев очень органично вписалось в сюжет. Нам кажется, что, в том числе и таким способом удастся привлечь внимание зрителя в проблеме опекунства и приемного родительства», — прокомментировала генеральный продюсер ленты Екатерина Филиппова.

Картина производится кинокомпанией Pan-Altantic Studio и индийской компанией «Картина Интертеймент» при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации и Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». «Жемчуг» планируют выпустить на широкие экраны осенью 2025 года. Премьера состоится в России, а затем ленту покажут в Индии. Продюсеры рассчитывают, что фильм сможет выйти и в индийский прокат.
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Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии фотографии
Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии фотографии
Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии фотографии
Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии фотографии
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