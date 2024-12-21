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Джеймс Ван перенесет на малые экраны гоночный симулятор выживания Pacific Drive

21 декабря
2024 год

Новости кино >>
21 декабря 2024
Компания Джеймса Вана Atomic Monster приобрела права на симулятор выживания Pacific Drive. По информации Variety, видеоигру планируют адаптировать для малого экрана.

Джеймс Ван перенесет на малые экраны гоночный симулятор выживания Pacific Drive
фото: variety.com

Исполнительными продюсерами будущего сериала, пока не закрепленного ни за одной площадкой, выступят сам Ван, Майкл Клиар, Роб Хэкетт и Джефф Людвиг.

Гоночная игра в стиле ретропанк с экспериментальным электронным саундтреком, вышедшая в феврале 2024 года, была разработана инди-студией Ironwood Studios по идее ее креативного директора Александра Дракотта. В ней геймерам предлагается выбраться на автомобиле из сюрреалистической и заброшенной зоны отчуждения со множеством аномалий. На счету Pacific Drive номинация на премию The Game Awards-2024 в категории «Лучший дебют инди-игры» и награда фестиваля BIG Festival-2024 за лучший геймплей.

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