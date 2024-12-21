Джеймс Ван перенесет на малые экраны гоночный симулятор выживания Pacific Drive

Компания Джеймса Вана
Atomic Monster приобрела права на симулятор выживания Pacific Drive. По информации Variety
, видеоигру планируют адаптировать для малого экрана.
Исполнительными продюсерами будущего сериала, пока не закрепленного ни за одной площадкой, выступят сам Ван, Майкл Клиар, Роб Хэкетт и Джефф Людвиг.
Гоночная игра в стиле ретропанк с экспериментальным электронным саундтреком, вышедшая в феврале 2024 года, была разработана инди-студией Ironwood Studios по идее ее креативного директора Александра Дракотта. В ней геймерам предлагается выбраться на автомобиле из сюрреалистической и заброшенной зоны отчуждения со множеством аномалий. На счету Pacific Drive номинация на премию The Game Awards-2024 в категории «Лучший дебют инди-игры» и награда фестиваля BIG Festival-2024 за лучший геймплей.
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