Обнародованы подробности о сериале «Майор Гром»

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Светская львица Ольга Кузьмина отправится из Франции в Сибирь в сериале «Канские каникулы»

«Он меня доконает»: Тимофей Трибунцев и Анна Михалкова пытаются решить квартирный вопрос в тизерном трейлере сериала «Дорогой родственник»

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии

«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил

Самым популярным проектом 2024 года на Кинопоиске стал «Триггер» с Максимом Матвеевым

От жуткой реальности до сатиры, от нуара до аниме

Интервью

Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит»

Режиссер «13 Клинической. Начало» – о погружении в N-диагнозы, Тарковском и дискурсе вокруг тем веры и вины