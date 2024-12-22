Обнародованы подробности о сериале «Майор Гром»

Сериал станет стартовой точкой отсчета новой главы киновселенной. Он расскажет не только историю Игоря Грома, но также раскроет множество других персонажей, которые будут играть большую роль в дальнейших фильмах и сериалах вселенной. Каждый эпизод шестисерийного шоу, включающего два часа нового материала, подробно расскажет об одном из основных героев истории. В нем пять уникальных локаций — зрители увидят квартиру Пчелкиной, офис Хольта, лекторий Рубинштейна и другие места, которые ранее не появлялись в фильмах серии. Зрителям обещают три дополнительные экшен-сцены и появление сразу четырех новых героев: сестры и отца Августа ван дер Холта — Мико и Фердинанда, а также маленьких Сергея Разумовского и Олега Волкова. Кроме того, на экране получит воплощение легендарная сцена смертельной игры в шахматы на жизни простых людей между Громом и Разумовским из комикса «Игра», которую ждали фанаты «Майора Грома». «Майор Гром: Сериал» выйдет на Кинопоиске в 2025 году.
Ранее, в сентябре 2024-го, было объявлено, что до 2029 года Плюс Студия совместно с Bubble Studios создаст и выпустит еще девять новых фильмов и сериалов в рамках киновселенной. Помимо сериала про Игоря Грома, зрителей ожидают «Фурия», «Бесобой», «Мироходцы», «Экслибриум» и другие проекты. 18 декабря в Яндекс Книгах вышел графический роман «Юлия» от Bubble Comics. Книга разделена на две части: детские годы и взрослая жизнь Юлии. В романе показан ее путь от выпускницы журфака до настоящей профессионалки, готовой рискнуть всем ради правды. Кроме того, роман доступен в аудиоформате. В аудиоверсии можно услышать Любовь Аксенову, воплотившую экранный образ Юлии Пчелкиной.
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