Джаред Лето получил роль злодея Скелетора в ремейке «Властелинов Вселенной»

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«Мы уже на финишной прямой»: Павел Табаков влюбляет в себя Ангелину Стречину в тизер-трейлере ромкома «По любви»

Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов вернулись из Индии

Виктор Добронравов столкнется со следователем из Москвы в продолжении «Инспектора Гаврилова»

Интервью

Илья Ермолов: «В этой вселенной сам черт ногу сломит»

Режиссер «13 Клинической. Начало» – о погружении в N-диагнозы, Тарковском и дискурсе вокруг тем веры и вины