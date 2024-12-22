Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Джаред Лето получил роль злодея Скелетора в ремейке «Властелинов Вселенной»

22 декабря
2024 год

Новости кино >>
22 декабря 2024
Джаред Лето воплотит образ злодея Скелетора в новой версии «Властелинов Вселенной» от Amazon и Mattel, уверяет THR.

Джаред Лето получил роль злодея Скелетора в ремейке «Властелинов Вселенной»
фото: variety.com

Прислужников главного антагониста в картине Трэвиса Найта сыграют Элисон Бри (Ивил-Лин), Хафтор Юлиус Бьёрнсон (Человек-козел), Сэм Си Уилсон (Капкан) и Коджо Аттах (Триклоп). Этим нехорошим персонажам будут противостоять герои Хи-Мен (Николас Голицын), Тила (Камила Мендес) и Воин Дункан (Идрис Эльба).

Над сценарием фильма корпел Крис Батлер, он переписал первоначальный вариант, написанный Дэвидом Каллахамом и Аароном и Адамом Ни. Релиз намечен на 5 июня 2026 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
У «Повелителей вселенной» появились новые режиссёры
Дэвид Гойер покинул режиссерское кресло «Повелителей вселенной»
Найден режиссёр для перезапуска «Повелителей вселенной»
Макджи покинул «Повелителей Вселенной»
Келлан Латс сыграет Хи-Мэна
Поиск по меткам
Amazon Prime
персоны
Элисон БриХафтор Юлиус БьёрнсонНиколас ГолицынДжаред ЛетоКамила МендесТрэвис НайтИдрис Эльба
фильмы
Властелины ВселеннойВластелины Вселенной

анонс

Скорбим

Валерий Яковлев
20 декабря ушёл из жизни актёр, театральный деятель Валерий Яковлев.
Татьяна Кулакова
19 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Кулакова.
Ирена Баженова
19 декабря ушла из жизни артистка балета, педагог Ирена Баженова.
Александр Пестов
18 декабря ушёл из жизни каскадёр Александр Пестов.

День рождения >>

Ольга Антонова
Марк Богатырёв
Владимир Богин
Дмитрий Горевой
Инга Ильм
Анна Легчилова
Софья Павлова
Дмитрий Прокофьев
Сергей Рудзевич
Анна Гальена
Густаф Грюндгенс
Лаура Драсбек
Дина Мейер
Ванесса Паради
Рэйф Файнс
Гектор Элисондо
все родившиеся 22 декабря >>

Афиша кино >>

Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
Форсаж. Полный вперёд!
боевик, драма, криминальный фильм
Канада, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram