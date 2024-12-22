Джаред Лето получил роль злодея Скелетора в ремейке «Властелинов Вселенной»

Джаред Лето
воплотит образ злодея Скелетора в новой версии «Властелинов Вселенной
» от Amazon и Mattel, уверяет THR
.
Прислужников главного антагониста в картине Трэвиса Найта
сыграют Элисон Бри
(Ивил-Лин), Хафтор Юлиус Бьёрнсон
(Человек-козел), Сэм Си Уилсон (Капкан) и Коджо Аттах (Триклоп). Этим нехорошим персонажам будут противостоять герои Хи-Мен (Николас Голицын
), Тила (Камила Мендес
) и Воин Дункан (Идрис Эльба
).
Над сценарием фильма корпел Крис Батлер, он переписал первоначальный вариант, написанный Дэвидом Каллахамом и Аароном и Адамом Ни. Релиз намечен на 5 июня 2026 года.
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