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Ли Кронин назначен режиссером новой «Мумии»

22 декабря
2024 год

Новости кино >>
22 декабря 2024
Создатель «Восстания зловещих мертвецов» Ли Кронин переснимет «Мумию» для студии New Line, уверяет The Hollywood Reporter.

Ли Кронин назначен режиссером новой «Мумии»
фото: theplaylist.net

Режиссер сам пишет сценарий для перезапуска. По его словам, «это будет не похоже ни на одну "Мумию", которую вы видели. Я глубоко копаю, чтобы найти что-то очень древнее и очень пугающее».

Продюсированием ленты займутся компании Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана. Картину планируют выпустить в прокат 17 апреля 2026 года.

Читать рецензию «Мумия»: Закапывай ее обратно
Первая «Мумия» от студии Universal Pictures вышла в 1932-м, в фильме Карла Фройнда титульную роль исполнил Борис Карлофф. В 1999-м классический хоррор получил ремейк с Бренданом Фрейзером, давший старт трилогии, заработавшей 1,258 млрд долларов. В 2017-м на свет появилась провальная версия с Томом Крузом.
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