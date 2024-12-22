Ли Кронин назначен режиссером новой «Мумии»

Создатель «Восстания зловещих мертвецов
» Ли Кронин
переснимет «Мумию
» для студии New Line, уверяет The Hollywood Reporter
.
Режиссер сам пишет сценарий для перезапуска. По его словам, «это будет не похоже ни на одну "Мумию", которую вы видели. Я глубоко копаю, чтобы найти что-то очень древнее и очень пугающее».
Продюсированием ленты займутся компании Blumhouse Джейсона Блума
и Atomic Monster Джеймса Вана
. Картину планируют выпустить в прокат 17 апреля 2026 года.
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«Мумия»: Закапывай ее обратно
Первая «Мумия
» от студии Universal Pictures вышла в 1932-м, в фильме Карла Фройнда
титульную роль исполнил Борис Карлофф
. В 1999-м классический хоррор получил ремейк с Бренданом Фрейзером
, давший старт трилогии, заработавшей 1,258 млрд долларов. В 2017-м на свет появилась провальная версия с Томом Крузом
.
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