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Илья Гришин воплотит образ Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда»

23 декабря
2024 год

Новости кино >>
23 декабря 2024
Илья Гришин сыграет Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда». Об этом на фестивале поп-культуры «Хомякон» рассказал режиссер фильма и сериала о вселенной «Короля и Шута» Рустам Мосафир, уточняет пресс-служба Кинопоиска.

Илья Гришин воплотит образ Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Некромант — новый персонаж в киновселенной, антагонист в сказочном мире. Его имя отсылает к песне «Некромант» группы «Король и Шут», а внешний облик — к легендарному рок-музыканту Дэвиду Боуи. Музыкальное сопровождение персонажа также станет уникальным миксом композиций Боуи и песен «Короля и Шута».

«Наш Некромант — это вызов всем стереотипам. Забудьте про старого лысого деда с глазами, как у дохлого судака. Наш герой — дерзкий, загадочный и до чертиков притягательный. Мы вдохновлялись образами великого Дэвида Боуи, и Илья Гришин вписался в этот образ так, будто он всегда был его частью. Даже внешне Гришин чем-то напоминает Боуи — тот же магнетизм и стиль, от которых невозможно оторвать взгляд. Это не просто герой, это будущий экранный "краш". Мы всегда ищем новые лица. Как когда-то взяли на роль Горшка ещё никому не известного, но невероятно талантливого Костю Плотникова, так и здесь решили: зачем звезда, если можно зажечь новую? Илья — это свежая кровь, энергия, которая рвёт экран. Уверен, зрители не просто запомнят его, но ещё долго будут сходить по нему с ума», — говорит Рустам Мосафир.

Читать рецензию Лабиринт Горшка: «Король и Шут» — темное фэнтези о непростой хоррор-панк-дружбе
Действие музыкального приключенческого фэнтези разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы. Сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира. В фильме сыграют те же актеры, что и в сериале: Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и Илья Хвостиков (Кочерыжка). Режиссер Рустам Мосафир выступает соавтором сценария вместе с Александром Бузиным. За производство ленты отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм». Среди сопродюсеров числятся солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе фильмы-концерты «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

«Мне кажется, что мы с Рустамом Мосафиром примерно одинаково представляли себе Некроманта. Когда я пришел на пробы, у меня в голове уже был его образ. Я поделился им с Рустамом, а он рассказал о том, каким он видит этого героя и чем вдохновлялся при создании персонажа. Благодаря этому у меня сложился определённый, уже более цельный образ. Наш Некромант был вдохновлен Дэвидом Боуи. Возможно, это звучит немного странно, но если вспомнить самого Боуи — его поведение, его манеру, его сущность — он кажется абсолютно инопланетным. Это человек не с Земли, не из нашего мира. И именно эта его инопланетность легла в основу образа Некроманта. Он странный, непредсказуемый, его действия невозможно предугадать. Это и есть то, что делает нашего персонажа таким интересным, здесь есть свобода для актера. Играя Некроманта, можно раскрыться, экспериментировать, выходить за рамки. Здесь фантазия не имеет границ, и чем богаче воображение, тем больше возможностей эта роль дает», — считает Илья Гришин.
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Илья Гришин воплотит образ Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда» фотографии
Илья Гришин воплотит образ Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда» фотографии
Илья Гришин воплотит образ Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда» фотографии
Илья Гришин воплотит образ Некроманта в картине «Король и Шут. Навсегда» фотографии
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