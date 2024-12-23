Названы лауреаты Третьей национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

В столичном кинотеатре «Иллюзион» прошла церемония вручения Третьей национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Согласно пресс-службе мероприятия, по итогам голосования членов Гильдии неигрового кино и телевидения, составивших Большое жюри, лучшим фильмом признана лента Татьяны Соболевой «Против ветра». Среди дебютов победу одержала картина Виталия Афанасьева «Сделайте красиво», а в категории Лучшая публикация — книга Наума Аврунина «Великолепная семерка. Кинооператоры Ленинграда», изданная журналом «Сеанс».
Президенту Гильдии неигрового кино и телевидения Алексею Ханютину«кажется, в этом году в конкурсе участвовало больше сильных, оригинальных картин, чем в прошлом. Но главной особенностью премии 2024 года стало появление новой номинации. Дзига Вертов был автором не только фильмов, но и автором важнейших текстов о неигровом кино. Его манифесты и программные статьи о Кино-глазе и Киноправде известны не менее, чем "Человек с киноаппаратом". Это дало нам основания ввести номинацию "Лучшая публикация о неигровом кино". И это не только дань памяти Вертова. Мы считаем, что документальное кино сегодня особенно остро ощущает нехватку рефлексии, профессионального осмысления происходящих в нем процессов».
фото: пресс-служба премии
По сложившейся традиции церемония началась обзором главных событий в отрасли. В 2024-м в ней появились новые игроки – документальный кластер «НМГ Док» и объединение профессионалов индустрии неигрового кино России «Страна.Doc». В прокат вышла 21 неигровая работа, общие сборы составили 145 миллионов рублей. Новый фестиваль «Неизвестная Россия» и НТВ организовали показы авторских фильмов по телевидению и получили очень высокие рейтинги, подтверждающие интерес аудитории к документальному кино. Также отметили успехи смотра «Послание к человеку» и «Фонда поддержки регионального кино». Важным прецедентом стала «Лаборатория индустриального кино», организованная Гильдией неигрового кино при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря лаборатории впервые в практике российского кино финансирование было предоставлено авторам на стадии девелопмента, первоначальной разработки проекта. ВКонтакте также поддержал лабораторию и вручил специальный приз режиссеру «Цемента» Светлане Осиповой. В числе негативных отметили тенденцию к ежегодному снижению финансирования отрасли со стороны государства, что особенно болезненно сказалось на кинопроектах региональных студий и дебютах выпускников российских киношкол.
Яркой частью церемонии стал раздел, посвященный советскому режиссеру неигрового кино Лидии Степановой. В этом году исполнилось 125-лет со дня рождения мастера. В ее фильмах создавалась парадная история советского государства, в ее биографии отразилась иная, трагическая история века. В холле кинотеатра была развернута инсталляция «Линия жизни — хроника века», где впервые были представлены документы и фотографии, письма и воспоминания, воссоздающие жизненный и творческий путь Лидии Ильиничны. На самой церемонии были показаны фрагменты фильмов «Есть метро!» (1935) и «По Краснодарскому краю» (1952), а к гостям обратился внук Лидии Степановой, режиссер-документалист Александр Рацимор. По его словам, «Лидия Ильинична Степанова достойна такой памяти, равно как и многие другие режиссеры-документалисты и операторы. Она обладала тем, что сейчас называют харизмой – внутренним стержнем и внешним спокойствием. Это был человек, которому никто не мог сказать "нет". Она всегда делала то, что считала необходимым».
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