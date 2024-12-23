«Ронин» с Дмитрием Паламарчуком выйдет после новогодних праздников

Сериал поведает об Иване Доронине – одном из лучших бойцов спецназа СОБР. Узнав о смерти бывшей жены, он вынужден ненадолго оставить службу и уехать в родные края. Там у главного героя остался маленький сын, с которым он последние годы почти не общался, лишь исправно платил алименты. Однако обстоятельства вынуждают Ивана задержаться на родине, где ему предстоит пройти немало испытаний: стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, самостоятельно раскрыть запутанные преступления, позаботившись о спокойствии обитателей этих краев, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.
Съемки проходили в Красноярском крае с участием актеров из местных театров. В кадре зрители увидят настоящую сибирскую природу – реку Манну, приток Енисея, горы, окружающие Красноярск, сосновые леса. По словам режиссера Сергея Горбачева, «в первую очередь, это сериал о любви. У меня была режиссерская мечта: сделать некий микс между картинами "Мужики!.." с Александром Михайловым и "Вечный зов" с Петром Вельяминовым. Насколько это получилось воплотить, судить зрителям».
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«В сериале "Ронин" мы постарались сделать качественный экшен. Вместе с постановщиком трюков у нас была возможность репетировать многие бои, и мы всегда искали новые интересные решения сцен. При этом после просмотра монтажей первых серий я, к своему удивлению, понял, что у нас получился медитативный сериал. В кадре большое количество видов Красноярского края, а мой герой проводит много времени молча, просто за рулем автомобиля. Неторопливые диалоги и при этом подробная история. В результате "Ронин" буквально затягивает. Может, это дух Сибири? Ты погружаешься в эту атмосферу и смотришь с удовольствием», — рассказал Дмитрий Паламарчук.
обсуждение >>