«Воздух» и «Любовь Советского Союза» лидируют по числу номинаций на «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила
шорт-лист
ХХIII премии «Золотой орел», торжественная церемония вручения которой состоится 31 января в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
фото: кадр из фильма «Любовь Советского Союза»
В рамках церемонии будут вручены награды в 23 категориях. По числу номинаций лидируют «
Воздух
»
Алексея Германа-младшего
и «
Любовь Советского Союза
»
Никиты Высоцкого
,
Ильи Лебедева
и
Дмитрия Иосифова
, картины представлены в 14 категориях, в числе которых «Лучший фильм». За звание главного фильма 2024 года также будут бороться «
Вечная зима
»
Николая Ларионова
, «
Смотри на меня!
»
Владимира Грамматикова
и «
Сто лет тому вперед
»
Александра Андрющенко
. Среди проектов онлайн-платформ номинированы «
Золотое дно
», «
Противостояние
» и «
Трасса
», а в категории «Лучший телевизионный сериал» заявлены «
Адмирал Кузнецов
», «
Столыпин
» и «
Я не могу без тебя
». На награду за лучшую режиссерскую работу претендуют Алексей Герман-младший, Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов и Владимир Грамматиков.
На актерские премии за главные роли в полнометражном кино могут рассчитывать
Анастасия Талызина
,
Сергей Безруков
(«Воздух»),
Ангелина Стречина
,
Роман Васильев
(«Любовь Советского Союза»),
Александра Урсуляк
(«Смотри на меня!») и
Александр Яценко
(«
Ненормальный
»). Последний также номинирован как лучший актер онлайн-сериала за работу в проекте «
Я знаю, кто тебя убил
».
Виктория Исакова
и
Александр Петров
удостоены номинаций за роли второго плана в фантастической ленте «Сто лет тому вперед».
Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2023 года:
Лучший фильм:
«Вечная зима» (
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«Воздух» (
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«Любовь Советского Союза» (
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«Смотри на меня!» (
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«Сто лет тому вперед» (
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Лучший телевизионный сериал:
«Адмирал Кузнецов»
«Столыпин» (
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«Я не могу без тебя» (
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Лучший проект онлайн-платформы:
«Золотое дно» (
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«Противостояние» (
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«Трасса» (
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Лучший неигровой фильм
«Где живет счастье. Соловки»
«
Огненный лис
»
«
Улыбнись!
»
Лучший короткометражный фильм
«
Тридцать секунд
»
«
Земля
»
«
Синяя планета
»
Лучший анимационный фильм
«
Великолепная пятерка
»
«Необыкновенная история одного льва»
«Ручей, бегущий в горы»
Лучшая режиссерская работа
Алексей Герман-младший («Воздух»)
Владимир Грамматиков («Смотри на меня!»)
Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Дмитрий Иосифов («Любовь Советского Союза»)
Лучший сценарий
Николай Ларионов («Вечная зима»)
Елена Киселева
, Алексей Герман-младший («Воздух»)
Сергей Снежкин
(«Любовь Советского Союза»)
Лучшая женская роль в кино
Анастасия Талызина («Воздух»)
Ангелина Стречина («Любовь Советского Союза»)
Александра Урсуляк («Смотри на меня!»)
Лучшая женская роль на телевидении
Виктория Исакова («Я не могу без тебя»)
Стася Милославская
(«Столыпин»)
Дарья Урсуляк
(«Адмирал Кузнецов»)
Лучшая актриса онлайн-сериала
Светлана Иванова
(«
Эль Русо
»)
Карина Разумовская
(«Трасса»)
Юлия Снигирь
(«Золотое дно»)
Лучшая мужская роль в кино
Сергей Безруков («Воздух»)
Роман Васильев («Любовь Советского Союза»)
Александр Яценко («Ненормальный»)
Лучшая мужская роль на телевидении
Сергей Голомазов
(«
Хор
»)
Игорь Петренко
(«Адмирал Кузнецов»)
Александр Устюгов
(«Столыпин»)
Лучший актер онлайн-сериала
Владимир Вдовиченков
(«Противостояние»)
Алексей Гуськов
(«Золотое дно»)
Александр Яценко («Я знаю, кто тебя убил»)
Лучшая женская роль второго плана
Алена Бабенко
(«Любовь Советского Союза»)
Виктория Исакова («Сто лет тому вперед»)
Елена Лядова
(«Воздух»)
Лучшая мужская роль второго плана
Роман Мадянов
(«Любовь Советского Союза»)
Александр Петров («Сто лет тому вперед»)
Антон Шагин
(«Воздух»)
Лучшая операторская работа
Наталья Макарова
,
Константин Постников
,
Юлия Галочкина
(«Воздух»)
Максим Шинкоренко
(«Любовь Советского Союза»)
Алишер Хамдходжаев
(«Смотри на меня!»)
Лучшая работа художника-постановщика
Елена Окопная
(«Воздух»)
Павел Пархоменко
,
Леонид Кипнис
(«Любовь Советского Союза»)
Влад Огай
(«Сто лет тому вперед»)
Лучшая работа художника по костюмам
Елена Окопная («Воздух»)
Екатерина Шапкайц
, Светлана Москвина («Любовь Советского Союза»)
Татьяна Долматовская
, Татьяна Аронова («Сто лет тому вперед»)
Лучшая музыка к фильму
Андрей Суротдинов
(«Воздух»)
Виталий Окороков
,
Дмитрий Емельянов
(«Любовь Советского Союза»)
Владимир Давыденко
(«Смотри на меня!»)
Лучший монтаж фильма
Дарья Обухова, Мухарам Кабулова, Владимир Мосс, Сергей Грицай («Воздух»)
Илья Лебедев, Игорь Литонинский («Любовь Советского Союза»)
Александр Пузырев, Алексей Старченко («Сто лет тому вперед»)
Лучшая работа звукорежиссера
Никита Ганькин («Воздух»)
Студия «Атмосфера» («Любовь Советского Союза»)
Студия Flysound («Сто лет тому вперед»)
Лучшие визуальные эффекты
Студия ALAMBIC SFX («Воздух»)
ONLINE VFX STUDIO («Любовь Советского Союза»)
Студия Main Road Post («Сто лет тому вперед»)
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