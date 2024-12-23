«Он тупой как бревно»: опубликован трейлер комедии «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином

В сети появился трейлер турецкой комедии «Холоп. Великолепный век» производства кинокомпании Kunay Film. В российский прокат картину выпустит 23 января дистрибьютор «Централ Партнершип» при участии студии Yellow, Black and White и телеканала «Россия».
По словам Бюрсина, «играть трансформацию любого персонажа – это здорово. Неважно, хороший он или плохой. Это всегда увлекательно. Мой персонаж Мете делает то, чего я никогда не стал бы делать в обычной жизни».
Турецкий «Холоп» вернется к проблеме социального неравенства и расскажет о перевоспитании мажора в османской империи. Главный герой Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца (Ахмет Мюмтаз Тайлан) иссякает, и он обращается к психологу (Эркан Колчак Кестендиль), практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.
«Наши локации, костюмы, атмосфера, созданная командой художников, – все было потрясающим. Нам не к чему придраться, работа проделана безупречно. Быть частью той эпохи, даже ненадолго почувствовать себя ее частью, – это замечательное чувство. Конечно, строгие правила тех времен были немного непривычными для нас. Но я задумалась: а хотела бы я снова жить в ту эпоху? Это действительно впечатляло. Это были времена, когда женщины были по-настоящему женственными, а правила четко соблюдались», — рассказала исполнительница роли Дилбир Мелиса Денгель.
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