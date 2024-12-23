Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Он тупой как бревно»: опубликован трейлер комедии «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином

23 декабря
2024 год

Новости кино >>
23 декабря 2024
В сети появился трейлер турецкой комедии «Холоп. Великолепный век» производства кинокомпании Kunay Film. В российский прокат картину выпустит 23 января дистрибьютор «Централ Партнершип» при участии студии Yellow, Black and White и телеканала «Россия».

«Холоп. Великолепный век»

Главную роль в фильме исполнил турецкий актер Керем Бюрсин, известный российскому зрителю как Серкан Болат из популярного сериала «Постучись в мою дверь».

По словам Бюрсина, «играть трансформацию любого персонажа – это здорово. Неважно, хороший он или плохой. Это всегда увлекательно. Мой персонаж Мете делает то, чего я никогда не стал бы делать в обычной жизни».

«Он тупой как бревно»: опубликован трейлер комедии «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Турецкий «Холоп» вернется к проблеме социального неравенства и расскажет о перевоспитании мажора в османской империи. Главный герой Мете — избалованный стамбульский мажор, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца (Ахмет Мюмтаз Тайлан) иссякает, и он обращается к психологу (Эркан Колчак Кестендиль), практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

«Наши локации, костюмы, атмосфера, созданная командой художников, – все было потрясающим. Нам не к чему придраться, работа проделана безупречно. Быть частью той эпохи, даже ненадолго почувствовать себя ее частью, – это замечательное чувство. Конечно, строгие правила тех времен были немного непривычными для нас. Но я задумалась: а хотела бы я снова жить в ту эпоху? Это действительно впечатляло. Это были времена, когда женщины были по-настоящему женственными, а правила четко соблюдались», — рассказала исполнительница роли Дилбир Мелиса Денгель.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Постучался не в ту дверь: Керем Бюрсин в трейлере турецкой комедии «Холоп. Великолепный век»
Керем Бюрсин станет турецким «Холопом»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Керем БюрсинМелиса ДёнгельЭркан Колчак КёстендильАхмет Мюмтаз Тайлан
фильмы
Постучись в мою дверьХолопХолоп. Великолепный век

фотографии >>
«Он тупой как бревно»: опубликован трейлер комедии «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином фотографии
«Он тупой как бревно»: опубликован трейлер комедии «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином фотографии
«Он тупой как бревно»: опубликован трейлер комедии «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином фотографии
«Он тупой как бревно»: опубликован трейлер комедии «Холоп. Великолепный век» с Керемом Бюрсином фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Капленко
23 декабря ушёл из жизни актёр Николай Капленко.
Виталий Тарасенко
22 декабря ушёл из жизни режиссёр Виталий Тарасенко.
Валерий Яковлев
20 декабря ушёл из жизни актёр, театральный деятель Валерий Яковлев.
Татьяна Кулакова
19 декабря ушла из жизни актриса Татьяна Кулакова.

День рождения >>

Олег Акулич
Михаил Водяной
Мария Глазкова
Лев Дуров
Анастасия Макеева
Инга Оболдина
Валерий Рыжаков
Валентина Серова
Наталья Фатеева
Майя Коморовская
Ник Моран
Мацей Навроцкий
Джоан Северанс
Эстелла Уоррен
Фредерик Форрест
Кори Хейм
все родившиеся 23 декабря >>

Афиша кино >>

Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Домовёнок Кузя
Россия, 2024
Братья
комедия, приключения
Россия, 2024
Ёлки-11
Россия, 2024
Новогоднее чудо
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Остров пропавших девчонок
детский фильм, приключения, семейное кино
Мексика, США, 2022
Первая ведьма. Новые души
мистика, фильм ужасов
Таиланд, 2024
Побег
криминальный фильм, триллер, экранизация
Испания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram