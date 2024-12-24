Будущие чемпионы: главные анонсы Jump Festa 2025

На выходных в Токио прошло масштабное событие под названием Jump Festa
— мероприятие, которое устраивает издательство Shueisha, выпускающее сразу несколько популярных манга-журналов (самый известный — Weekly Shōnen Jump). Именно здесь происходят самые громкие анонсы на ближайшие полгода — во всяком случае, для поклонников сёнэна — история, которые ориентированы на юношей от 12 до 18. Вот ключевые аниме-новости с прошедшего события.
Как мы уже писали в дайджесте
, третий сезон «Семьи шпионов»
ожидается в октябре 2025-го, а продолжение «Адского рая»
— в январе 2026-го. Новые трейлеры также появились
у «Дней Сакамото»
(11 января) и «Ведьмнадзора»
(апрель 2025-го). Плюс на второй сезон продлили «Рамэнную рыжего кота»
, «Непостижимую Ахарэн»
и «Ранму 1/2»
— новую экранизацию классической манги Румико Такахаси
, за которую взялась студия MAPPA
.
Другой бэнгер MAPPA — полный метр «Человек-бензопила: История Резе»
, в котором продолжится история не слишком везучего подростка Дэндзи
. Главным режиссером на этот раз выступает Тацуя Ёсихара
, отвечавший за постановку отдельных эпизодов в сериале
и франшизе «Черный клевер
». Ниже — с русскими субтитрами.
Полноценный тизер появился и у второго «Дандадана»
, который выйдет в следующем июле. О продлении хита Scince SARU
объявили сразу по итогам первого сезона.
Обзавелся новым трейлером и фильм-компиляция «Кайдзю №8»
, собранный из первого сезона одноименного сериала. Правда, студия Production I.G
(«Волейбол!
», «Оборотни
») порадует оригинальным бонусным эпизодом «Выходной Хосины». Японская премьера запланирована на 28 марта, а второй сезон ждем в июле.
Наконец первый трейлер появился у интригующего аниме «Первородный грех Такопи»
, которое анонсировали
неделю назад. Историю о пришельце, который пытается спасти от смерти грустную школьницу, экранизирует молодая студия Enishiya
. За режиссуру отвечает Синья Ино
(«Доктор Стоун
», «Созданный в Бездне
»), а за дизайн персонажей — Кэйта Нагахара
(ключевая анимация в «Сонни Бое
» и «Фрирен
»). Сэйю пришельца Такопи — Куруми Мамия
(Майт Гай в «Наруто
»), а девочки Сидзуки — Рэйна Уэда
(Канао Цуюри
в «Истребителе демонов
»).
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