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Будущие чемпионы: главные анонсы Jump Festa 2025

24 декабря
2024 год

Новости кино >>
24 декабря 2024
На выходных в Токио прошло масштабное событие под названием Jump Festa — мероприятие, которое устраивает издательство Shueisha, выпускающее сразу несколько популярных манга-журналов (самый известный — Weekly Shōnen Jump). Именно здесь происходят самые громкие анонсы на ближайшие полгода — во всяком случае, для поклонников сёнэна — история, которые ориентированы на юношей от 12 до 18. Вот ключевые аниме-новости с прошедшего события.

Будущие чемпионы: главные анонсы Jump Festa 2025

Как мы уже писали в дайджесте, третий сезон «Семьи шпионов» ожидается в октябре 2025-го, а продолжение «Адского рая» — в январе 2026-го. Новые трейлеры также появились у «Дней Сакамото» (11 января) и «Ведьмнадзора» (апрель 2025-го). Плюс на второй сезон продлили «Рамэнную рыжего кота», «Непостижимую Ахарэн» и «Ранму 1/2» — новую экранизацию классической манги Румико Такахаси, за которую взялась студия MAPPA.


Другой бэнгер MAPPA — полный метр «Человек-бензопила: История Резе», в котором продолжится история не слишком везучего подростка Дэндзи. Главным режиссером на этот раз выступает Тацуя Ёсихара, отвечавший за постановку отдельных эпизодов в сериале и франшизе «Черный клевер». Ниже — с русскими субтитрами.


Полноценный тизер появился и у второго «Дандадана», который выйдет в следующем июле. О продлении хита Scince SARU объявили сразу по итогам первого сезона.


Обзавелся новым трейлером и фильм-компиляция «Кайдзю №8», собранный из первого сезона одноименного сериала. Правда, студия Production I.GВолейбол!», «Оборотни») порадует оригинальным бонусным эпизодом «Выходной Хосины». Японская премьера запланирована на 28 марта, а второй сезон ждем в июле.


Наконец первый трейлер появился у интригующего аниме «Первородный грех Такопи», которое анонсировали неделю назад. Историю о пришельце, который пытается спасти от смерти грустную школьницу, экранизирует молодая студия Enishiya. За режиссуру отвечает Синья ИноДоктор Стоун», «Созданный в Бездне»), а за дизайн персонажей — Кэйта Нагахара (ключевая анимация в «Сонни Бое» и «Фрирен»). Сэйю пришельца Такопи — Куруми Мамия (Майт Гай в «Наруто»), а девочки Сидзуки — Рэйна Уэда (Канао Цуюри в «Истребителе демонов»).


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с создателем манги «Дни Сакамото», редактором «Кайдзю №8» или об истории и хитах студии MAPPA.
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Будущие чемпионы: главные анонсы Jump Festa 2025 фотографии
Будущие чемпионы: главные анонсы Jump Festa 2025 фотографии
Будущие чемпионы: главные анонсы Jump Festa 2025 фотографии
Будущие чемпионы: главные анонсы Jump Festa 2025 фотографии
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