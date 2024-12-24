Кристофер Нолан возьмется за экранизацию «Одиссеи»

Следующим фильмом Кристофера Нолана
станет экранизация поэмы Гомера «Одиссея
». Об этом сообщает в социальных сетях студия Universal Pictures.
фото: The Hollywood Reporter
В фильме сыграют Том Холланд
, Мэтт Дэймон
, Зендея
, Энн Хэтэуэй
, Роберт Паттинсон
и Шарлиз Терон
. Сообщается, что съемки стартуют в начале 2025 года и будут проходить по всему миру с использованием технологий IMAX.
В древнегреческой поэме рассказывается история Одиссея, правителя Итаки, и его опасного путешествия домой после Троянской войны. Премьера фильма намечена на 17 июля 2026 года.
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