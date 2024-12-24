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Кристофер Нолан возьмется за экранизацию «Одиссеи»

24 декабря
2024 год

Новости кино >>
24 декабря 2024
Следующим фильмом Кристофера Нолана станет экранизация поэмы Гомера «Одиссея». Об этом сообщает в социальных сетях студия Universal Pictures.

Кристофер Нолан возьмется за экранизацию «Одиссеи»
фото: The Hollywood Reporter

В фильме сыграют Том Холланд, Мэтт Дэймон, Зендея, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон. Сообщается, что съемки стартуют в начале 2025 года и будут проходить по всему миру с использованием технологий IMAX.

В древнегреческой поэме рассказывается история Одиссея, правителя Итаки, и его опасного путешествия домой после Троянской войны. Премьера фильма намечена на 17 июля 2026 года.
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