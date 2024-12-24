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Ангелина Поплавская, Анар Халилов, Елена Сафонова и Александр Балуев раскроют «Арбатские тайны»

24 декабря
2024 год

Новости кино >>
24 декабря 2024
Премьера многосерийного фильма «Арбатские тайны» состоится 2 января на Первом. Главные роли в проекте исполнили Ангелина Поплавская, Максим Белбородов, Анар Халилов, Елена Сафонова, Иван Колесников и Александр Балуев, уточняет пресс-служба телеканала.

Ангелина Поплавская, Анар Халилов, Елена Сафонова и Александр Балуев раскроют «Арбатские тайны»
фото: пресс-служба Первого канала

Действие драмы разворачивается в Москве 1959 года. Выросшая в детдоме Таня Мещерская (Ангелина Поплавская) находит своего отца, академика Викентия Рыбинского (Владислав Ветров). Счастливый отец очень рад появлению взрослой дочери. Однако его новая супруга Мария Павловна принимает Таню в штыки. И вскоре с помощью сестры Викентия – Кисы (Елена Сафонова) она устанавливает, что Татьяна Мещерская не родная дочь ее мужа.

После смерти в 2022 году режиссера Зиновия Ройзмана проект был передан Александру Котту, и в итоге получилась совместная работа двух маэстро. «Мой вход в проект произошел, когда он уже снимался, был утвержден кастинг, сценарий. К огромному сожалению, в стадии съемок "Арбатских тайн" не стало режиссера Зиновия Александровича Ройзмана, который занимался этим проектом. Мне позвонили продюсеры Лев Карахан и Валентина Михалева и предложили продолжить фильм. Я прочитал сценарий и прочитал его с удовольствием, это оказалась хорошая драматическая история. И мне стало интересно просто рассказать историю, именно рассказать, а не показать, как ни странно. Меня зацепило, что это история одной семьи, которая длится десятилетиями. История интеллигенции, пережившей революцию, прошедшей войну, живущую в 60-70-е годы. Получилась масштабная история страны на фоне одной семьи. И не могу не отметить прекрасный кастинг, замечательные роли Александра Балуева, Галины Польских, Елены Сафоновой и других потрясающих актеров», — отмечает Александр Котт.

Ангелина Поплавская, Анар Халилов, Елена Сафонова и Александр Балуев раскроют «Арбатские тайны»
фото: пресс-служба Первого канала

В картине также сыграли Юрий Цурило, Юлия Рутберг, Екатерина Волкова, Илья Шакунов, Борис Хвошнянский, Владимир Стержаков, Наталья Бергер, Юлия Ауг, Андрей Руденский и другие артисты.
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