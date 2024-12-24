Ангелина Поплавская, Анар Халилов, Елена Сафонова и Александр Балуев раскроют «Арбатские тайны»

Действие драмы разворачивается в Москве 1959 года. Выросшая в детдоме Таня Мещерская (Ангелина Поплавская) находит своего отца, академика Викентия Рыбинского (Владислав Ветров). Счастливый отец очень рад появлению взрослой дочери. Однако его новая супруга Мария Павловна принимает Таню в штыки. И вскоре с помощью сестры Викентия – Кисы (Елена Сафонова) она устанавливает, что Татьяна Мещерская не родная дочь ее мужа.
После смерти в 2022 году режиссера Зиновия Ройзмана проект был передан Александру Котту, и в итоге получилась совместная работа двух маэстро. «Мой вход в проект произошел, когда он уже снимался, был утвержден кастинг, сценарий. К огромному сожалению, в стадии съемок "Арбатских тайн" не стало режиссера Зиновия Александровича Ройзмана, который занимался этим проектом. Мне позвонили продюсеры Лев Карахан и Валентина Михалева и предложили продолжить фильм. Я прочитал сценарий и прочитал его с удовольствием, это оказалась хорошая драматическая история. И мне стало интересно просто рассказать историю, именно рассказать, а не показать, как ни странно. Меня зацепило, что это история одной семьи, которая длится десятилетиями. История интеллигенции, пережившей революцию, прошедшей войну, живущую в 60-70-е годы. Получилась масштабная история страны на фоне одной семьи. И не могу не отметить прекрасный кастинг, замечательные роли Александра Балуева, Галины Польских, Елены Сафоновой и других потрясающих актеров», — отмечает Александр Котт.
обсуждение >>