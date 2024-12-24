Бурак Озчивит встретит Новый год в России в специальном эпизоде сериала «Я к тебе надолго»

Иви 28 декабря покажет новогодний эпизод романтического скетчкома «Я к тебе надолго» с Бураком Озчивитом в главной роли. В премьерной серии герой популярного турецкого актера встретит свой первый русский Новый год в компании Марины (Юлия Калашникова) и ее подруг и покажет, как обрести счастье в самый волшебный день года, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Для тех, кто захочет увидеть новогодний эксклюзив Иви раньше остальных, онлайн-кинотеатр покажет его в прямом эфире на платформе 27 декабря в 20:00 (по МСК). Зрителей ждет не только спецпоказ эпизода, но и предпраздничные активности — эксклюзивные кадры со съемок турецких сериалов и интервью с любимыми актерами, а также розыгрыш призов: от годовой подписки на Иви до билета на концерт Бурака Озчивита в Государственном Кремлевском дворце. В прямом эфире популярная переводчица турецких сериалов Сабина Гардашова обсудит со зрителями свежие новости из мира турдизи и подведет итоги года на Иви.
«Мы сняли сериал "Я к тебе надолго" в формате скетчкома неслучайно — в коротких зарисовках мы собрали самую суть того счастья, которому герой Бурака Озчивита будет учить нашу Марину и которое мы хотим подарить нашим зрителям. Этот проект — наш новогодний сюрприз всем поклонникам турецких сериалов», — говорит программный директор Иви Ренат Шаяхметов.
Главная героиня проекта Марина очень любит проводить свободное время за просмотром сериалов, особенно турецких. В один прекрасный день исполняется ее самое сокровенное желание, и на пороге квартиры появляется Бурак Озчивит — знаменитый актер и, по совместительству, герой любимых сериалов. Бурак покажет Марине, как можно смотреть на проблемы под новым неожиданным углом, а главное, научит ее быть счастливой в любых обстоятельствах.
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