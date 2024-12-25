«Морские дьяволы» отправятся в Арктику 25 декабря

Арктика – новая арена действий «Морских дьяволов», как точка международной напряженности. Этот регион – будущее человечества: кто получит право быть хозяином арктических запасов пресной воды и энергоносителей, тот и станет хозяином будущего! Зреет международный заговор ряда стран, которые хотят дискредитировать Россию, обвинить в экологических преступлениях в полярной зоне, как, например, в испытании химического и другого оружия, и лишить права доступа в Арктику. Для этого запланирована дерзкая серия диверсий: захват атомного ледокола, подрыв льдины, на которой работает русская научная станция «Северный полюс», минирование и взятие дайверами-диверсантами секретного подводного объекта, атака на танкеры ледового класса и многое другое.
По словам исполнителя роли Бати Олега Чернова, «это сериал, где однозначно добро побеждает зло, без всякой двусмысленности, рефлексии. Этот проект несет свою положительную патриотическую функцию, потому что он рассказывает о вооруженных силах, наши герои служат Родине! Я сейчас встречаю очень много людей, молодых военных ребят, которые говорят, что из-за нашего сериала они выбрали эту профессию! Получается, что всё это не зря, на нашем проекте воспиталось, пожалуй, полтора поколения, и это приятно, что есть отдача. В новом сезоне наших героев ждут новые истории, сюжеты, новые злодеи, с которыми мы будем бороться».
Смотреть онлайн«Морские дьяволы»
Опасностям противостоят самые разные подразделения спецслужб России, но некоторые акции в состоянии предотвратить только специалисты КТЦ и легендарный отряд «Морских дьяволов». В силу возросшей напряженности в арктическом секторе генерал Пригов (Григорьев) предлагает временно переместить контртеррористический центр ближе к эпицентру происходящих событий – на территорию одной из секретных баз Военно-морского флота, расположенную в пределах Полярного круга. Отсюда Бате (Чернов), Багире (Юргенс), Бизону (Паршин) и другим сотрудникам КТЦ будет проще координировать действия «Акул», которым приходится все чаще возвращаться в родную стихию – работать в море или в прибрежных областях, во льдах Арктики и на суровых берегах архипелагов Крайнего Севера. Их главная миссия в этом сезоне – «Полярный конвой».
«Сериал "Морские дьяволы" идет в эфире почти 20 лет, поэтому все члены команды очень сильно сроднились. Мы настолько привыкли друг к другу, что уже как родственники. Все эти годы нас продолжают смотреть и любить, поэтому нам самим хочется довести всё до логического конца, ведь нам тоже интересно, чем всё закончится. Сценаристы продолжают придумывать захватывающие сюжетные линии, а наши зрители даже сочиняют свои истории с нашими персонажами. Это очень увлекательно. Когда я снималась в другой картине в разных городах России, везде меня узнавали именно как Багиру. Такое отношение поклонников сериала греет сердце и душу. Конечно, в новом сезоне у нас будут новые персонажи, которые будут совершать подвиги под руководством наших героев, старой гвардии. Мы будем продолжать спасать людей и давать веру в лучшее», — рассказала Дарья Юргенс.
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