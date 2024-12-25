Объявлены лауреаты Первой Дальневосточной Кинопремии

На площадке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в Москве прошла торжественная церемония награждения лауреатов Первой Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной кинопремии.
фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии
«Признание творческих заслуг – особая ценность для любого кинематографиста, особенно, если результат творчества родился не благодаря, а вопреки. Вопреки суровому климату, непростой логистике. Ленты, снятые на Дальнем Востоке – это своеобразная летопись, в которой отражена история и ее герои, жизнь народов и красота природы нашей Великой страны. Сегодня региональное кино России переживает необычайный подъём, и Союз кинематографистов, со своей стороны, оказывает ему всю возможную поддержку… Имена дальневосточных кинематографистов все увереннее звучат на российских и международных кинофестивалях. Дальневосточная Кинопремия – это закономерный этап, к которому готова киноиндустрия, который многие ждали», – отметил в приветственном слове председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
В рамках вечера заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева вручила награду в главной номинации «Лучший полнометражный игровой, неигровой фильм или сериал». Им признана лента Дмитрия Шпиленока «Огненный лис» из Камчатского края. Также картина получила денежный приз 300 тысяч рублей. По словам создателей, присутствовавших на награждении лично, они прожили 26 месяцев на территории Кроноцкого заповедника, снимая этот фильм.
фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии
Документальный научно-популярный фильм Юлии Киселевой «Чип внутри меня», действие которого разворачивается в Москве и во Владивостокском Медицинском центре ДВФУ, стал победителем в номинации «Лучший сценарий в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале» и получил денежный приз 150 тысяч рублей. Премия в номинации «Лучший дебют в полнометражном игровом, неигровом фильме или сериале» и денежный приз 100 тысяч рублей присуждены Ивану Соснину за «Далеких близких», герои которых живут в Хабаровске. Приз за режиссерскую работу и 150 тысяч рублей достались Любови Борисовой за мистический роуд-муви «Не хороните меня без Ивана» о путешествии по дореволюционной Якутии. Специальный приз «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока» и 100 тысяч рублей вручили кинокомпании «Сахафильм».
«Мы видим широкие перспективы и формируем планы на дальнейшее его развитие. Одни из основных приоритетов — укрепление деловой программы и введение новых номинаций. В первую очередь, это будут награды, которые позволят поддержать молодых авторов короткометражных проектов. Появится номинация для анимационного кино. Важно усилить и индустриальную составляющую, поэтому предполагаем в рамках кинопремии реализовывать образовательные мероприятия, проводить питчинг, который позволит выявлять потенциально перспективные проекты. Также будем поддерживать людей, которые проводят фестивали и обеспечивают кинопоказ в регионах», – рассказал директор Дальневосточной Кинопремии Филипп Абрютин.
фото: пресс-служба Дальневосточной кинопремии
В рамках культурной программы гости и номинанты премии посетили Киностудию им. М. Горького, ознакомились с уникальной коллекцией исторических костюмов из культовых советских картин, а также увидели, чем сегодня живет и какими мощностями располагает одна из ведущих и наиболее высокотехнологичных кинокомпаний страны.
На площадке КРДВ в тот же день прошли пленарная сессия «Стратегия развития киноиндустрии на Дальнем Востоке до 2030 года» и тематические круглые столы, где затронули вопросы развития кинематографа на Дальнем Востоке с участием режиссеров, продюсеров, руководителей киностудий и других специалистов сферы креативных индустрий. Участники обсудили перспективы и сопутствующие факторы развития дальневосточной киноиндустрии, кинофестивального движения на Дальнем Востоке, а также образовательные кинематографические проекты. В ходе дискуссии отметили необходимость более активного продвижения кинопроектов, чтобы дальневосточные фильмы могли находить своих зрителей и завоевывать популярность за пределами своих регионов и за рубежом. Было высказано предложение создать профессиональную информационную базу по Дальнему Востоку, которая будет содержать данные как на русском, так и на иностранных языках о местных специалистах в сфере кино, а также описание потенциальных локаций для съёмок и их особенностях. Деловая программа была организована Арктическим международным кинофестивалем «Золотой ворон».
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