Завершена работа над мудьтсериалом «Пугашки»

Завершена работа над первым сезоном «Пугашек» — нового анимационного сериала от РЕД КАРПЕТ. Анимационное шоу, стартовавшее на «Карусели», будут показывать на телеканале в течение всех каникул, уточняет пресс-служба студии.
фото: пресс-служба студии РЕД КАРПЕТ
«Пугашки» основаны на популярной серии книг «Невероятные приключения Пугашек», автором идеи которых выступил Антон Калинкин. Это история про милых потомков сказочных злодеев Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Водяного и Лисы Патрикеевны, которые решают бороться со злом и творить добрые дела. Они помогают себе, жителям леса и детям бороться со своими страхами и становиться лучше. Страх зайти одному в темную комнату, страх воды, нерешительность встать на коньки, боязнь потеряться и не найти родителей – эти страхи знакомы почти каждому ребенку. Основанные на русском фольклоре, яркие и современные персонажи помогут ребенку преодолеть эти страхи и найти друзей.
Слоган иультсериала – «В Борьбе со страхами Пугашки – мастера!» и «Страхам Бу! Я сегодня все смогу!» – подчеркивает главную идею сериала: важно верить в себя и своих близких, чтобы преодолевать любые трудности. Проект разрабатывался совместно с детскими психологами, которые помогли ему стать понятным и полезным для детей.
фото: пресс-служба студии РЕД КАРПЕТ
Особое внимание заслуживает яркое визуальное исполнение сериала. Созданные с использованием 2D-анимации, «Пугашки» погружают зрителя в красочный и живой мир, где лес оживает благодаря сочным краскам и выразительным деталям. Эта стилистика помогает передать атмосферу сказки и волшебства, создавая ощущение полного погружения в историю.
Пилотная серия с успехом была показана на профильных кинофестивалях, включая «Суздальфест», международный анимационный фестиваль «МультПрактика» и другие, а также получила награды на Всероссийском фестивале «Гнездо» и фестивале анимационных фильмов «Неизведанная вселенная».
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