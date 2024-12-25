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«Министерство Всего Хорошего» начнет работу в первый день Нового года

25 декабря
2024 год

Новости кино >>
25 декабря 2024
В первый день 2025 года в Okko состоится премьера восьмисерийной комедии Александра Фомина «Министерство Всего Хорошего». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, новый сериал стал совместной работой платформы, кинокомпании ID Production и «Студии 12» при поддержке Института развития интернета и генерального партнера Сбера.

«Министерство Всего Хорошего»

Автором сценария и идеи выступил писатель Александр Цыпкин. Роли исполнили Владислав Прохоров, Маруся Фомина, Николай Фоменко, Лиза Ищенко, Гоша Куценко, Ян Цапник, Игорь Верник, Артур Бесчастный, Линда Лапиньш, Валерия Федорович, Алексей Макаров, Евгения Розанова, Дмитрий Ендальцев и другие.

По сюжету человечество уже давно на балансе у Вселенной, и за всеми нашими помыслами внимательно следят две могущественные организации: «Министерство Всего Хорошего» и «Министерство Всего Плохого». К первым попадают наши самые добрые и хорошие желания, а ко вторым ― только самые злые. Сотрудники министерств днем и ночью обрабатывают запросы обычных людей и стараются соблюдать вселенское равновесие. Но однажды странное и необдуманное желание случайной девушки запускает цепочку таинственных событий, которые ставят под угрозу будущее всего человечества.

«Министерство Всего Хорошего» начнет работу в первый день Нового года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Комедия стала первым российским сериалом, в котором были реализованы художественные решения, опиравшиеся на референсы искусственного интеллекта. Нейросеть помогла разработать концепт-арты миров, графические элементы, детали костюмов персонажей и даже макет тарелки, которую по традиции разбивают перед началом первой съемочной сцены.
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«Министерство Всего Хорошего» начнет работу в первый день Нового года фотографии
«Министерство Всего Хорошего» начнет работу в первый день Нового года фотографии
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