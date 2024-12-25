«Министерство Всего Хорошего» начнет работу в первый день Нового года

В первый день 2025 года в Okko состоится премьера восьмисерийной комедии Александра Фомина «Министерство Всего Хорошего». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, новый сериал стал совместной работой платформы, кинокомпании ID Production и «Студии 12» при поддержке Института развития интернета и генерального партнера Сбера.
По сюжету человечество уже давно на балансе у Вселенной, и за всеми нашими помыслами внимательно следят две могущественные организации: «Министерство Всего Хорошего» и «Министерство Всего Плохого». К первым попадают наши самые добрые и хорошие желания, а ко вторым ― только самые злые. Сотрудники министерств днем и ночью обрабатывают запросы обычных людей и стараются соблюдать вселенское равновесие. Но однажды странное и необдуманное желание случайной девушки запускает цепочку таинственных событий, которые ставят под угрозу будущее всего человечества.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Комедия стала первым российским сериалом, в котором были реализованы художественные решения, опиравшиеся на референсы искусственного интеллекта. Нейросеть помогла разработать концепт-арты миров, графические элементы, детали костюмов персонажей и даже макет тарелки, которую по традиции разбивают перед началом первой съемочной сцены.
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