«Угомонюсь я на том свете»: опубликован трейлер драмеди «Симон»

Опубликован трейлер драмеди «Симон» производства кинокомпании братьев Сарика и Гевонда Андреасянов. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER 2 января наступающего года.
«Симон»
Экранизация одноименного романа армянской писательницы Наринэ Абгарян рассказывает о строителе Симоне из армянского города Берд. Он прожил насыщенную событиями жизнь и оставил после себя жену, многочисленных детей и внуков. Однако на похороны уважаемого всем городом строителя собираются не только близкие родственники и друзья, но и любимые им в прошлом женщины. Люди вспомнили, что Симон всю свою жизнь был настоящим ловеласом. По словам исполнителя заглавной роли Гранта Тохатяна, «над фильмом работала прекрасная команда сделавшая не один хит, собрался сильный актерский ансамбль, столько талантливых женщин, в одном кадре, не часто увидишь. Мой герой, Симон, не просто жил свою жизнь, он видел в ней миссию, он хотел помочь, вдохновить, сделать жизнь других лучше, преследовал лишь светлые цели. Каждый найдет частичку себя в его герое и полюбит эту историю».
Меланию, жену Симона, сыграла Сатеник Ахназарян, а роли любимых женщин героя на экране исполнили Ольга Кабо, Алена Хмельницкая, Ирина Безрукова и Алика Смехова. «Сериал основан на произведении Наринэ Абгарян, одной из моих любимых современных писательниц. Когда я узнала, что сериал будет снят по ее книге "Симон", я сразу подумала: "Как здорово было бы принять в этом участие!" К тому же съемки проходили в Армении — стране, которая мне невероятно близка. В проекте собрался прекрасный актерский состав: Ирина Безрукова, Алика Смехова, Ольга Кабо. Мы никогда раньше не снимались вместе, и это было большим удовольствием. После такого сочетания факторов у меня просто не осталось сомнений — я очень хотела стать частью этой истории. Мы приехали в Ереван и перед началом съемок всей группой встретились за одним столом. Это было совершенно необычно, потому что в нашем деле такие моменты — редкость. Мы сидели, общались, пробовали армянское вино, шашлыки, говорили тосты. Все это сделало нас практически родными друг другу еще до начала работы. Все это время нас окружали невероятные локации, горы, солнце. Нас кормили свежими фруктами, ягодами, варили ароматный кофе. Было ощущение, что мы живем в ярком, теплом сне», — вспоминает Алена Хмельницкая, сыгравшая Софию.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
По сюжету четыре любовницы Симона – Сильвия, София, Сусанна и Элиза – приезжают в город, чтобы проводить в последний путь дорогого им человека. Симон искренне любил свою жену Меланью и этих женщин, и теперь им придется простить покойного за многочисленные романы и постараться примириться друг с другом. Героини погрузятся в светлые воспоминания о любвеобильном каменщике, окунутся в прошлое и убедятся в искренности чувств мужчины. Они поймут, что Симон смог подарить каждой из них главное – настоящее счастье. Эта добрая история подарит зрителю чувство радости, иногда – светлой грусти, ностальгии и счастья. По словам Ирины Безруковой, ее героиня «Сусанна — трогательный и чистый персонаж. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, она остается сильной, смелой, но при этом очень ранимой. Ее стремление делиться своим сердечным теплом мне близко. Даже с любимым мужчиной она выстраивает особые отношения через творчество — она научила его рисовать. Моя героиня одновременно сильная, смешная, трогательная — такие роли всегда оставляют приятное послевкусие».
«Моя героиня — Сильвия, очень красивая девушка. Поначалу она выглядит так, будто у нее в жизни все должно сложиться сказочно: веселая, юная, видная! Сильный характер, темперамент, амбиции. Но все, что могло с ней прекрасного случиться, разрушается из-за неправильного выбора мужчины. Я вообще считаю, что выбор спутника жизни — это самое важное в жизни каждого. Навязанный, не ее человек разрушает ее жизнь. Она будто идет не своей дорогой. Из перспективной, открытой миру красавицы она превращается в ничто. Ее лишают всего. И так бы она и закончила свою жизнь городской сумасшедшей, если бы не Симон — тот человек, который способен любить искренне и восхищаться женщиной. Я снималась через полгода после рождения второго ребенка. Это была большая экспедиция в прекрасную Армению вместе с моей малышкой, которая была на грудном вскармливании. Мне очень запомнилось, как между сценами я, вместо отдыха, кормила дочку, а потом быстро ела что-то, чтобы молоко пришло снова. Это был увлекательный путь молодой мамы. Но меня очень поддерживала вся группа и продюсеры, которые создали все условия, чтобы мы справились с этой задачей. Все прошло прекрасно и душевно. Я очень благодарна всем за это», — рассказала Татьяна Храмова.
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