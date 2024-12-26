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Похоть и чревоугодие на службе добра: «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» возвращаются (показали тизер)

26 декабря
2024 год

Новости кино >>
26 декабря 2024
Продолжение отвязного сериала «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» постепенно обретает плоть (падших ангелов). На прошлогоднем Anime Expo состоялся анонс второго сезона, а в минувший сочельник появился свежий тизер с откровениями сэйю.


Сестры Анархия, нимфоманка Пэнти и готическая любительница поесть Стокинг, были отлучены от божьей благодати и сосланы в Датэн-сити охотиться на злых духов, пока не искупят грехи. Однако покаяние — не самая сильная сторона падших ангелиц, поэтому к праведной борьбе со злом они идут кривой дорогой.

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Управлять анимационным хаосом вновь вызвался Хироюки ИмаисиГуррен-Лаганн», «Киберпанк: Бегущие по краю»), а помогают ему верные соратники — старожилы Датэн-сити: сценарист Хироми ВакабаясиУбей или умри»), дизайнер персонажей Ацуси НисигориСемья шпиона»), а также многоликий диджей и рекорд-продюсер ☆Таку Такахаси. Вернуть 14 лет спустя однако удалось не всех: производство переехало из GainaxЕвангелион», «Фури-кури») на студию TriggerМилый во Франксе», «Промар»), а творческую группу доукомплектовали новыми продюсерами, оператором, монтажером и художниками.

Похоть и чревоугодие на службе добра: «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» возвращаются (показали тизер)

У сэйю тоже не обошлось без перестановок: демоническая Нисокс теперь говорит голосом Акэно Ватанабэ (Хитч Дрейс из «Атаки титанов»), а Фастенер — Юко Нацуёси (Шеваль Гранд из «Девушек-пони: Славного дерби»). Основное трио Пэнти, Стокинг и преподобного Гартербелта время пощадило: их по-прежнему озвучивают Ариса Огасавара (Чеза из «Волчьего дождя»), Мария Исэ (Адзами Куротани из «Спирали») и Кодзи Исии (Фишер Тайгер из «Ван-Писа») соответственно.

Похоть и чревоугодие на службе добра: «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» возвращаются (показали тизер)

Оригинальный сериал появился на просторах японского телевидения в 2010 году, оставив после себя неизгладимое впечатление и многотысячную толпу поклонников: схожего феномена среди мейнстримных аниме просто не нашлось. «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» прославилось диким и ядовитым арт-дирекшном, соответствующим музыкальным сопровождением, хаотичным повествованием, откровенно грубой и вульгарной лексикой, высмеиванием расхожих жанровых тропов и высказываниями на темы, которые в индустрии принято обходить стороной. Наиболее красноречива реакция сэйю на возвращение сериала. «Неужели мы действительно собираемся выпустить второй сезон в современном мире, полном ограничений?», — риторически вопрошает Хироюки Ёсино (Бриферс Рок), в то время как Юка Комацу (Скэнти) предлагает «Вместе оторваться по полной… в наш век комплаенс-ада».

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Похоть и чревоугодие на службе добра: «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» возвращаются (показали тизер) фотографии
Похоть и чревоугодие на службе добра: «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» возвращаются (показали тизер) фотографии
Похоть и чревоугодие на службе добра: «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» возвращаются (показали тизер) фотографии
Похоть и чревоугодие на службе добра: «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» возвращаются (показали тизер) фотографии
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