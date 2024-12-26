Похоть и чревоугодие на службе добра: «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» возвращаются (показали тизер)

Продолжение отвязного сериала «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз
» постепенно обретает плоть (падших ангелов). На прошлогоднем Anime Expo
состоялся анонс второго сезона, а в минувший сочельник появился свежий тизер с откровениями сэйю.
Сестры Анархия, нимфоманка Пэнти и готическая любительница поесть Стокинг, были отлучены от божьей благодати и сосланы в Датэн-сити охотиться на злых духов, пока не искупят грехи. Однако покаяние — не самая сильная сторона падших ангелиц, поэтому к праведной борьбе со злом они идут кривой дорогой.
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Управлять анимационным хаосом вновь вызвался Хироюки Имаиси
(«Гуррен-Лаганн
», «Киберпанк: Бегущие по краю
»), а помогают ему верные соратники — старожилы Датэн-сити: сценарист Хироми Вакабаяси
(«Убей или умри
»), дизайнер персонажей Ацуси Нисигори
(«Семья шпиона
»), а также многоликий диджей и рекорд-продюсер ☆Таку Такахаси
. Вернуть 14 лет спустя однако удалось не всех: производство переехало из Gainax
(«Евангелион
», «Фури-кури
») на студию Trigger
(«Милый во Франксе
», «Промар
»), а творческую группу доукомплектовали новыми продюсерами, оператором, монтажером и художниками.
У сэйю тоже не обошлось без перестановок: демоническая Нисокс теперь говорит голосом Акэно Ватанабэ
(Хитч Дрейс из «Атаки титанов
»), а Фастенер — Юко Нацуёси
(Шеваль Гранд
из «Девушек-пони: Славного дерби
»). Основное трио Пэнти, Стокинг и преподобного Гартербелта время пощадило: их по-прежнему озвучивают Ариса Огасавара
(Чеза из «Волчьего дождя
»), Мария Исэ
(Адзами Куротани
из «Спирали
») и Кодзи Исии
(Фишер Тайгер из «Ван-Писа
») соответственно.
Оригинальный сериал появился на просторах японского телевидения в 2010 году, оставив после себя неизгладимое впечатление и многотысячную толпу поклонников: схожего феномена среди мейнстримных аниме просто не нашлось. «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз» прославилось диким и ядовитым арт-дирекшном, соответствующим музыкальным сопровождением, хаотичным повествованием, откровенно грубой и вульгарной лексикой, высмеиванием расхожих жанровых тропов и высказываниями на темы, которые в индустрии принято обходить стороной. Наиболее красноречива реакция сэйю на возвращение сериала. «Неужели мы действительно собираемся выпустить второй сезон в современном мире, полном ограничений?
», — риторически вопрошает Хироюки Ёсино
(Бриферс Рок), в то время как Юка Комацу
(Скэнти) предлагает «Вместе оторваться по полной… в наш век комплаенс-ада
».
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