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Отреставрированную «Иронию судьбы, или С легким паром» покажут 31 декабря

26 декабря
2024 год

Новости кино >>
26 декабря 2024
31 декабря в 17:30, а также 1 января в 07:05 на Первом покажут «Иронию судьбы, или С легким паром» после полной цифровой реставрации. История Жени Лукашина вновь оживет на экранах в отличном качестве изображения и звука, уточняет пресс-служба телеканала.

Отреставрированную «Иронию судьбы, или С легким паром» покажут 31 декабря
фото: пресс-служба Первого канала

Покадровая реставрация фильма началась еще в 2014-15 годах при участии самого Эльдара Рязанова. Специалисты киновидеообъединения «Крупный план» провели кропотливую работу по сканированию оригинального негатива в высоком разрешении 2К, ручной реставрации изображения с использованием передового программного обеспечения и восстановлению звуковой дорожки. Цветокоррекцию, получившую высокую оценку Рязанова, выполнил Алексей Лебешев — один из ведущих российских колористов и реставраторов, представитель известной кинодинастии операторов Павла и Тимофея Лебешевых. По словам Лебешева, «Ирония судьбы», будучи телевизионным фильмом, снималась многокамерным методом на менее качественную пленку, чем кинотеатральные картины.

«В молодости я с Эльдаром Александровичем поработал механиком на нескольких фильмах. Обычно там были декорации, которые сильно заливались светом, пленка была плохая, она сильно шумела в тенях», — рассказывает реставратор.

Современные технологии позволили «вытянуть» из пленки заложенный в нее потенциал, убрав шумы и улучшив звук в сложных сценах, таких как баня, аэропорт, ночные улицы. Лебешев подчеркнул, что стремился вернуть картинке первозданный вид, и Эльдар Рязанов, увидев первые отреставрированные кадры, остался полностью доволен результатом. После смерти режиссера, работа продолжилась и стала делом чести для Лебешева. «Реставрация значительно обогатила цветовую палитру фильма, добавив ему еще больше новогоднего настроения и яркости: заиграли краски елочного базара, по которому идет Ипполит, платье Нади приобрело насыщенный терракотовый оттенок. Я вытащил все, что было зажато и убито, но все это было на пленке», – отметил Лебешев, добавив, что сделал все возможное, чтобы результат был безупречным, и ему было не стыдно за свою фамилию.

К 50-летнему юбилею фильма «Крупный план» завершил реставрацию, используя современные технологии, доведя качество изображения и звука до современных стандартов, а также выпустил фильм на Blu-ray диске.
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№ 1
Алексий   26.12.2024 - 14:44
Вроде ж ещё собирались сделать дипфейк из Боярской в Ахеджакову... читать далее>>
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