Максим Аверин, Елена Яковлева и Андрей Ильин начали принимать пациентов в Склифе

Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Согласится ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи? Развязка этой истории станет стартом новых серий. Жизнь «Склифа» и до этого никогда не была спокойной, и двенадцатый сезон – не исключение! Удача вновь изменила доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли он вернуть себе звание лучшего хирурга? Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Андрей Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Елена Яковлева) не находит себе места. Инна (Полина Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Дмитрий Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Роман Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в «Склиф» и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Анна Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).
«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя – отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого героя внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него», — рассказывает режиссер Юлия Краснова.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Также на медиаплатформе «Смотрим» уже доступен спецпроект «Короче, Склифосовский», благодаря которому каждый может попасть в закулисье нового сезона любимого сериала. Помимо интервью с актерами Владимиром Довжиком, Ольгой Павловец, Владимиром Жеребцовым, Дмитрием Ульяновым, Анной Якуниной, Екатериной Травовой, Дмитрием Миллером и Максимом Авериным, зрители проследят за процессом съемок проекта, обычно скрытым от посторонних глаз, и совершат увлекательные экскурсии по кинопавильонам. А проводниками в мир закулисья, настоящими ангелами-хранителями «Склифосовского», стали экранная дочь Максима Аверина, актриса Николь Плиева, и кастинг-директор сериала Наталья Третьякова.
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