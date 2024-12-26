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Александра Никифорова окажется в «Другой жизни»

26 декабря
2024 год

Новости кино >>
26 декабря 2024
Премьера мини-сериала «Другая жизнь» с Александрой Никифоровой в главной роли состоится 29 декабря на ТВ-3. В центре сюжета — недовольная своей жизнью главная героиня, которая попадает в параллельную реальность, чтобы попытаться все изменить, уточняет пресс-служба телеканала.

Александра Никифорова окажется в «Другой жизни»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету студентка Полина, решив, что главное в жизни — все-таки любовь, отказывается от стажировки за границей и выходит замуж за парня своей мечты. Проходит 15 лет, теперь она домохозяйка с тремя детьми, уставшая от бытовых и житейских проблем. В сердцах Полина произносит: «Хочу, чтобы все было по-другому!» И просыпается в альтернативной реальности, где она, когда-то выбрав карьеру, стала успешной и состоятельной, но не обзавелась крепкими отношениями. Тем временем в семью Полины-домохозяйки, к детям, попадает Полина-карьеристка, ведь она тоже была недовольна своей жизнью и загадала новую. Чтобы вернуться обратно, обеим женщинам придется пересмотреть жизненные принципы в поисках гармонии.

«Сериал "Другая жизнь" о том, что каждый человек рано или поздно сталкивается с выбором — строить карьеру или семью, потратить ценные минуты на свое развитие или провести это время вместе с близкими и родными. Для меня этот сериал как раз о том, что так кардинально вопрос ставить не стоит, потому что самое главное, что должен сделать человек — это стать счастливым. А для этого, на мой взгляд, нужно и первое, и второе. Поэтому я надеюсь, что наши зрители будут вместе с моими героинями проходить этот путь и обнаружат, что возможно все! Можно быть и любящей мамой, и успешной в профессии, первое и второе не исключают друг друга. Самое главное — это обрести баланс, целостность и быть счастливым человеком», — подчеркивает Александра Никифорова.

Режиссером четырехсерийного проекта выступает Денис Елеонский. Роли также исполняют Антон Денисенко, Александр Мякушко, Артем Глухов, Алексей Лосихин, Артем Осипов.
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