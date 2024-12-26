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«Не повод для паники»: Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в тизере сериала «Челюскин. Первые»

26 декабря
2024 год

Новости кино >>
26 декабря 2024
В сети появился тизер героической ретро-драмы Степана Коршунова «Челюскин. Первые» о реальной операции по спасению экипажа ледокола, за которой следил весь мир. Главные роли исполняют Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Премьера 6-серийного проекта состоится этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink, сообщает пресс-служба сервиса.



По сюжету пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь.

Часть съемок проходила в селе Териберка Мурманской области, известном своими видами на Северное сияние и суровыми погодными условиями. «Съемочные костюмы были очень тяжелыми, а требовалось казаться легкой и воздушной девушкой. Под этими костюмами были еще 10 слоев термобелья, которые приходилось надевать, чтобы не умереть от реального холода в Териберке. Это проект — испытание для меня и по насыщенности происходящего, и по продолжительности съемочного процесса. Но, уверена, результат того стоил», — поделилась впечатлениями актриса Стася Милославская, сыгравшая в сериале одну из главных ролей — метеоролога Олю Сомову.

«Для меня это история о великом спасении, о подвиге ради жизни. Несмотря на то, что довольно много сложностей возникало во время съемок, мы старались поддерживать оптимистичную атмосферу, каждый день начинали с музыки. Самое главное, на площадке ощущалось "чувство локтя" — все члены команды подбадривали друг друга, понимали, что перед нами стояли практически невыполнимые задачи», — признался режиссер Степан Коршунов.

«Не повод для паники»: Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в тизере сериала «Челюскин. Первые»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходили при –50°C, из-за таких погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море. После чего часть съемок пришлось перенести в павильон. В проекте использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир, заменявший актерам природные локации и декорации сериала.

Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   26.12.2024 - 19:50
Я надеюсь, что зд-графика не сильно навредит сериалу. всё-таки хотелось бы увидеть настоящую суровую Камчатку и судьбу представителей экипажа, а не нарисованную картинку ИИ. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Челюскин. Первые

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«Не повод для паники»: Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в тизере сериала «Челюскин. Первые» фотографии
«Не повод для паники»: Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в тизере сериала «Челюскин. Первые» фотографии
«Не повод для паники»: Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в тизере сериала «Челюскин. Первые» фотографии
«Не повод для паники»: Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро в тизере сериала «Челюскин. Первые» фотографии
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