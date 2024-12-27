«Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом 2024 года среди зрителей всех российских телеканалов

НТВ подвел итоги 2024 года. Согласно пресс-службе канала, он третий год подряд занимает второе место среди всех телеканалов России. Доля среди российских зрителей старше 18 лет составила 10%. Отрыв от «Пятого канала», находящегося на третьем месте с долей 8%, составляет два процентных пункта. По итогам уходящего года среди зрителей 11-34 НТВ вырос на 9% и на 3% в молодой аудитории 14-44, среди женщин прирост еще выше: на 4% в возрасте 14-39 и на 22% в 18-25 (Россия, 0+).
фото: пресс-служба телеканала НТВ
В 2024-м в эфир НТВ вышло 40 премьерных сериалов, из них 30% – франшизы. Средняя доля остросюжетных новинок составила 12,6% среди зрителей старше 18 лет, доля франшиз канала – 13,2% (Россия, 0+). Всего в библиотеке НТВ – 26 франшиз. «Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом года среди зрителей всех телеканалов старше 18 лет с рейтингом 6,3%, обогнав шоу «России» «Склифосовский» с рейтингом 6,2% и «Алла-такси» с рейтингом 5,4%. На протяжении трех недель показа детектив демонстрировал отличные показатели: в молодой аудитории 14-44 доля достигала 14,1%, среди зрителей старше 18 лет – 20,3%, а среди мужчин – 26,2%. В топе-10 также оказались еще четыре остросюжетных проекта НТВ: шестой сезон «Шефа» с рейтингом 5,0% (доля – 15,6%), «Комитет» с рейтингом 4,6% (доля – 15,2%), «Варяги» с рейтингом 4,6% (доля – 15,9%) и «Самогон» с рейтингом 4,5% (доля – 16,9%) (Россия, 0+).
Читать«Деваться некуда, надо смотреть»: зрители критикуют сериал «Невский. Близкий враг»
Шоу НТВ – в топе среди всех музыкальных проектов на российском телевидении. «Маска» – лучшее шоу последних 11 лет и лучшая развлекательная программа последних восьми лет на отечественном ТВ. В этом году в эфир вышел юбилейный сезон шоу: средняя доля финального выпуска составила 17,5% (рейтинг 3,8%) в аудитории 18+, а за самым интригующим моментом финала – определением победителя – следило 36,5% телезрителей старше 18-ти. Также в топ музыкальных проектов года вошли третий сезон высокотехнологичного «Шоу Аватар» с рейтингом 3,4% (доля – 12,1%), музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» с рейтингом 3,5% (доля – 12,8%) и восьмой сезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» с рейтингом 3,1% (доля – 10,8%).
НТВ занимает первое место 15 лет подряд среди всех телеканалов в аудитории 14-44 в выходные в утреннем слоте благодаря широкой линейке лайфстайл-программ (Россия, 100+). В уходящем году средняя доля новостного вещания среди зрителей России старше 18 лет составила 10,7%, доля среди московских зрителей выросла на 7% и составила 12,0%. Так, в топ лучших итоговых информационно-аналитических программ 2024-го вошли два информационных проекта — «Итоги недели» с долей 18,0% и «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым с долей 14,3%. Доля социально-политического ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным выросла на 11% и составила 12,7% в аудитории 18+, максимальная доля – 15,9% (Россия 100+).
обсуждение >>