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«Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом 2024 года среди зрителей всех российских телеканалов

27 декабря
2024 год

Новости кино >>
27 декабря 2024
НТВ подвел итоги 2024 года. Согласно пресс-службе канала, он третий год подряд занимает второе место среди всех телеканалов России. Доля среди российских зрителей старше 18 лет составила 10%. Отрыв от «Пятого канала», находящегося на третьем месте с долей 8%, составляет два процентных пункта. По итогам уходящего года среди зрителей 11-34 НТВ вырос на 9% и на 3% в молодой аудитории 14-44, среди женщин прирост еще выше: на 4% в возрасте 14-39 и на 22% в 18-25 (Россия, 0+).

«Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом 2024 года среди зрителей всех российских телеканалов
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В 2024-м в эфир НТВ вышло 40 премьерных сериалов, из них 30% – франшизы. Средняя доля остросюжетных новинок составила 12,6% среди зрителей старше 18 лет, доля франшиз канала – 13,2% (Россия, 0+). Всего в библиотеке НТВ – 26 франшиз. «Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом года среди зрителей всех телеканалов старше 18 лет с рейтингом 6,3%, обогнав шоу «России» «Склифосовский» с рейтингом 6,2% и «Алла-такси» с рейтингом 5,4%. На протяжении трех недель показа детектив демонстрировал отличные показатели: в молодой аудитории 14-44 доля достигала 14,1%, среди зрителей старше 18 лет – 20,3%, а среди мужчин – 26,2%. В топе-10 также оказались еще четыре остросюжетных проекта НТВ: шестой сезон «Шефа» с рейтингом 5,0% (доля – 15,6%), «Комитет» с рейтингом 4,6% (доля – 15,2%), «Варяги» с рейтингом 4,6% (доля – 15,9%) и «Самогон» с рейтингом 4,5% (доля – 16,9%) (Россия, 0+).

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Шоу НТВ – в топе среди всех музыкальных проектов на российском телевидении. «Маска» – лучшее шоу последних 11 лет и лучшая развлекательная программа последних восьми лет на отечественном ТВ. В этом году в эфир вышел юбилейный сезон шоу: средняя доля финального выпуска составила 17,5% (рейтинг 3,8%) в аудитории 18+, а за самым интригующим моментом финала – определением победителя – следило 36,5% телезрителей старше 18-ти. Также в топ музыкальных проектов года вошли третий сезон высокотехнологичного «Шоу Аватар» с рейтингом 3,4% (доля – 12,1%), музыкальное шоу «ВИА Суперстар!» с рейтингом 3,5% (доля – 12,8%) и восьмой сезон международного вокального конкурса для детей, оставшихся без попечения родителей, «Ты супер!» с рейтингом 3,1% (доля – 10,8%).

НТВ занимает первое место 15 лет подряд среди всех телеканалов в аудитории 14-44 в выходные в утреннем слоте благодаря широкой линейке лайфстайл-программ (Россия, 100+). В уходящем году средняя доля новостного вещания среди зрителей России старше 18 лет составила 10,7%, доля среди московских зрителей выросла на 7% и составила 12,0%. Так, в топ лучших итоговых информационно-аналитических программ 2024-го вошли два информационных проекта — «Итоги недели» с долей 18,0% и «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым с долей 14,3%. Доля социально-политического ток-шоу «Место встречи» с Андреем Норкиным выросла на 11% и составила 12,7% в аудитории 18+, максимальная доля – 15,9% (Россия 100+).
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«Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом 2024 года среди зрителей всех российских телеканалов фотографии
«Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом 2024 года среди зрителей всех российских телеканалов фотографии
«Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом 2024 года среди зрителей всех российских телеканалов фотографии
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