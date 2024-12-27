Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом

«НТВ уже совмещал проекты, например, сцены из "Дельфина" встраивали в "Лихача" и наоборот: одна и та же сцена была в двух сериалах. Но такого как в "Папашах" еще не было: собрали персонажей из разных проектов. Мы все уже были знакомы – актерский мир маленький – но на съемках мы пересекались нечасто. Когда мы снимали совместные сцены на площадке царил легкий хаос, было очень весело. Все фонтанируют идеями, что-то предлагают, додумывают! Мы все друг у друга чему-то учились, когда есть за кем тянуться, это очень круто», — говорит исполнитель роли Сотникова Никита Панфилов.
События мини-сериала разворачиваются в Старолесск. В преддверии Нового года в городок одновременно приезжают машина скорой помощи, автобус и легковушка: из первой появляется Кулыгин (Куценко), из автобуса – Саня Балабин (Юшкевич), а из легковушки выскакивает Бим, а за ним – Прошкин (Важов), коллега опера Макара Климова, попавшего в больницу с аппендицитом. Вслед за ними в городок приезжают Соболев (Колесников) и Сотников (Панфилов). По словам Ивана Колесникова, «по сюжету происходят всяческие смешные гонки, разборки, какие-то очень дурацкие драки. Это такая новогодняя, семейная, смешная история. Мой герой Соболев остаётся таким же, как и в сериале "Тверская". Других героев тоже перенесли полностью из "Балабола", "Лихача", "Бима" и "Скорой помощи". Это немного другой жанр, там все происходит по-другому. Но, естественно, все персонажи остаются собой: Лихач гоняет все время, Макс Важов всегда с собакой Климова, которая всех ищет, и так далее».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Появление героев здесь – не случайно: каждый герой получил письмо от 11-летнего детдомовца Пашки (Борис Николаев), в котором написано, что он – отец маленького мальчика, а доказательство юнец приложил фотографии предполагаемых папаш с мамой мальчика, лицо которой закрыто сердечком. Все они – люди приличные, да и невозможно оставить без внимания факт вероятного отцовства. Поэтому все ринулись в городок. «"Папаши" – это весеклая комедийная история, с героями которой могут отождествлять себя и взрослые, и дети. Поначалу съемки давались мне непросто, я смущался, потому что еще ничего не знал, вокруг было много незнакомых людей и именитых актеров. Но со временем набрался опыта, и все стало замечательно», — вспоминает Борис Николаев.
Но причина отправки писем совсем иная: Пашка и его подружка Маша (Ариана Парамонова) хотят спасти детский дом от рук бизнесмена Филиппова (Владимир Постников), мечтающего вернуть родовое поместье, где как раз и располагается их детский дом. Он дал взятку комиссии, признавшей здание непригодным для эксплуатации, обязал расселить детский дом до Нового года и уволил директора Анну (Дана Абызова), которая боролась за детей и дом, а на ее место поставил своего человека – гренадера Коровину (Любовь Макеева). Мальчик нашел в интернете полицейских-героев и вынудил их приехать в Старолесск, ведь он уверен, что настоящие герои помогут ему победить злого бизнесмена. Новоиспеченным папашам предстоит не только разобраться, кто из них отец мальчика, но и помочь спасти детский дом. «В "Папашах" мне очень понравился сюжет. По-моему, чем больше сказок и историй о том, как добро побеждает зло, тем лучше. Я думаю, что в этом проекте мой герой ещё больше раскрыл в себе любовь к детям. Бим же остался стабилен. Он всегда стабильно прекрасен! Больше всего во время съемок запомнилась невероятно красивая зима, поэтому каждый приезд на натуру был каким-то праздником! За это огромное спасибо природе», — говорит Максим Важов.
«Папаши». ТВ-ролик
Съемки картины прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Несмотря на то, что картина легкая, развлекательная, новогодняя, перед моим героем стоял выбор, можно сказать, нравственный, связанный с возможным сыном. Проект "Балабол" мы снимаем в основном летом, в этом плане мы сильно разбалованы, а здесь съемки проходили зимой, нашим героям пришлось померзнуть. У нас были сцены рукопашных схваток, после нескольких таких дублей ты не чувствуешь рук от холода. Питер и окрестности в декабре, особенно под Сестрорецком – это, конечно, не Москва, погода очень своеобразная. Приоткрою завесу тайны: мы снимали эпизод, в котором я был участником боев без правил, в неотапливаемом ангаре. По сюжету моему герою приходится участвовать в них, чтобы достичь своей цели. Я снимался в спортивной форме, практически летней. Это было, конечно, не испытание, но очень взбодрило меня», — рассказал Константин Юшкевич.
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