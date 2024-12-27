Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом

27 декабря
2024 год

Новости кино >>
27 декабря 2024
На НТВ 31 декабря в 17:40 состоится премьера четырехсерийной новогодней комедии Александра Жигалкина «Папаши», в которой вместе соберутся Кулыгин из «Скорой помощи», Балабин из «Балабола», Соболев из «Тверской», Прошкин из «Бима» и Сотников из «Лихача». Эти роли вновь исполнят Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов, уточняет пресс-служба телеканала.

Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«НТВ уже совмещал проекты, например, сцены из "Дельфина" встраивали в "Лихача" и наоборот: одна и та же сцена была в двух сериалах. Но такого как в "Папашах" еще не было: собрали персонажей из разных проектов. Мы все уже были знакомы – актерский мир маленький – но на съемках мы пересекались нечасто. Когда мы снимали совместные сцены на площадке царил легкий хаос, было очень весело. Все фонтанируют идеями, что-то предлагают, додумывают! Мы все друг у друга чему-то учились, когда есть за кем тянуться, это очень круто», — говорит исполнитель роли Сотникова Никита Панфилов.

События мини-сериала разворачиваются в Старолесск. В преддверии Нового года в городок одновременно приезжают машина скорой помощи, автобус и легковушка: из первой появляется Кулыгин (Куценко), из автобуса – Саня Балабин (Юшкевич), а из легковушки выскакивает Бим, а за ним – Прошкин (Важов), коллега опера Макара Климова, попавшего в больницу с аппендицитом. Вслед за ними в городок приезжают Соболев (Колесников) и Сотников (Панфилов). По словам Ивана Колесникова, «по сюжету происходят всяческие смешные гонки, разборки, какие-то очень дурацкие драки. Это такая новогодняя, семейная, смешная история. Мой герой Соболев остаётся таким же, как и в сериале "Тверская". Других героев тоже перенесли полностью из "Балабола", "Лихача", "Бима" и "Скорой помощи". Это немного другой жанр, там все происходит по-другому. Но, естественно, все персонажи остаются собой: Лихач гоняет все время, Макс Важов всегда с собакой Климова, которая всех ищет, и так далее».

Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Появление героев здесь – не случайно: каждый герой получил письмо от 11-летнего детдомовца Пашки (Борис Николаев), в котором написано, что он – отец маленького мальчика, а доказательство юнец приложил фотографии предполагаемых папаш с мамой мальчика, лицо которой закрыто сердечком. Все они – люди приличные, да и невозможно оставить без внимания факт вероятного отцовства. Поэтому все ринулись в городок. «"Папаши" – это весеклая комедийная история, с героями которой могут отождествлять себя и взрослые, и дети. Поначалу съемки давались мне непросто, я смущался, потому что еще ничего не знал, вокруг было много незнакомых людей и именитых актеров. Но со временем набрался опыта, и все стало замечательно», — вспоминает Борис Николаев.

Но причина отправки писем совсем иная: Пашка и его подружка Маша (Ариана Парамонова) хотят спасти детский дом от рук бизнесмена Филиппова (Владимир Постников), мечтающего вернуть родовое поместье, где как раз и располагается их детский дом. Он дал взятку комиссии, признавшей здание непригодным для эксплуатации, обязал расселить детский дом до Нового года и уволил директора Анну (Дана Абызова), которая боролась за детей и дом, а на ее место поставил своего человека – гренадера Коровину (Любовь Макеева). Мальчик нашел в интернете полицейских-героев и вынудил их приехать в Старолесск, ведь он уверен, что настоящие герои помогут ему победить злого бизнесмена. Новоиспеченным папашам предстоит не только разобраться, кто из них отец мальчика, но и помочь спасти детский дом. «В "Папашах" мне очень понравился сюжет. По-моему, чем больше сказок и историй о том, как добро побеждает зло, тем лучше. Я думаю, что в этом проекте мой герой ещё больше раскрыл в себе любовь к детям. Бим же остался стабилен. Он всегда стабильно прекрасен! Больше всего во время съемок запомнилась невероятно красивая зима, поэтому каждый приезд на натуру был каким-то праздником! За это огромное спасибо природе», — говорит Максим Важов.

«Папаши». ТВ-ролик

Съемки картины прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Несмотря на то, что картина легкая, развлекательная, новогодняя, перед моим героем стоял выбор, можно сказать, нравственный, связанный с возможным сыном. Проект "Балабол" мы снимаем в основном летом, в этом плане мы сильно разбалованы, а здесь съемки проходили зимой, нашим героям пришлось померзнуть. У нас были сцены рукопашных схваток, после нескольких таких дублей ты не чувствуешь рук от холода. Питер и окрестности в декабре, особенно под Сестрорецком – это, конечно, не Москва, погода очень своеобразная. Приоткрою завесу тайны: мы снимали эпизод, в котором я был участником боев без правил, в неотапливаемом ангаре. По сюжету моему герою приходится участвовать в них, чтобы достичь своей цели. Я снимался в спортивной форме, практически летней. Это было, конечно, не испытание, но очень взбодрило меня», — рассказал Константин Юшкевич.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
В новом телесезоне НТВ покажет сериалы с Сергеем Безруковым, Дмитрием Нагиевым и Никитой Панфиловым
Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»
Поиск по меткам
НТВ
персоны
Дана АбызоваМаксим ВажовАлександр ЖигалкинИван КолесниковГоша КуценкоЛюбовь МакееваБорис НиколаевНикита ПанфиловАриана ПарамоноваВладимир ПостниковКонстантин Юшкевич
фильмы
БалаболБимДельфинЛихачПапашиСкорая помощьТверская

фотографии >>
Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом фотографии
Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом фотографии
Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом фотографии
Гоша Куценко, Иван Колесников, Никита Панфилов, Константин Юшкевич и Максим Важов соберутся вместе перед Новым годом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Конфуций»

Скорбим

Шафоат Рахматуллаева
24 декабря ушла из жизни актриса Шафоат Рахматуллаева.
Шалва Гицба
24 декабря ушёл из жизни актёр Шалва Гицба.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Дарья Ленда
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Эмма Попова
Александра Ровенских
Сидни Гринстрит
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
Джон Эймос
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?