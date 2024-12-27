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Объявлена дата российской премьеры «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином

27 декабря
2024 год

Новости кино >>
27 декабря 2024
Объявлена дата российской премьеры нового «Графа Монте-Кристо», представляющего собой свежий взгляд на всем известный роман Александра Дюма, максимально близкий к тексту произведения писателя. Французско-итальянский сериал Билле Аугуста с Сэмом Клафлином в роли узника замка Иф стартует на ТВ-3 7 января в 14:45. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Объявлена дата российской премьеры «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Зрителей ожидает история Эдмона Дантеса, чье будущее выглядит радужно: он только что стал капитаном корабля и готовится жениться на любви всей своей жизни, красавице Мерседес. Однако он даже не подозревает, что у него есть враги, которые из зависти собираются устроить против него заговор. Эдмона несправедливо обвиняют в бонапартизме и отправляют в тюрьму замка Иф без суда и следствия. После десяти лет в заключении Эдмон теряет всякие надежды на спасение, однако внезапно встречает другого заключённого – аббата Фариа, который много лет рыл тоннель для побега, но по ошибке попал в камеру Дантеса. Новый товарищ рассказывает Эдмону о сокровищах, которые находятся за пределами замка, но вскоре умирает, и побег Дантес совершает в одиночку. Теперь он – загадочный граф Монте-Кристо, который намерен отомстить тем, кто разрушил его жизнь.

ТВ-3 покажет экранизацию в официальном русском дубляже. Эдмон Дантес заговорит голосом Ильи Крутоярова. Также в работе над сериалом приняли участие Александр Коврижных, Олег Вирозуб и другие звезды дубляжа. Крутояров обожает «историческое кино! И сниматься там люблю, и озвучивать люблю! Для меня это возможность побывать там, где я при жизни никогда не смогу оказаться, увидеть эти места, этих людей, эту одежду, архитектуру, музыку. Быть частью всего этого! Наверное, это основная причина, почему я выбрал актерскую профессию. Конечно, "Граф Монте-Кристо" – это художественное произведение, а не историческая хроника, но в сериале здорово передаётся дух эпохи. Во время работы над дубляжом мне довелось увидеть только отдельные фрагменты, а не всю картину целиком, так что я с нетерпением жду премьеры, чтобы увидеть сериал вместе со зрителями ТВ-3».

«Граф Монте-Кристо». Тизер

«Мой персонаж – барон Данглар – с одной стороны, крайне честолюбив и алчен, с другой – чрезвычайно осторожен, почти труслив. Обладаю ли я такими же качествами? Надеюсь, не в такой степени, как мой персонаж. Но в человеке заложено все, хотя бы в малой дозе. Значит, я должен вытащить из себя эти черты характера, усилить их. И, конечно, главное в дубляже – это артист, которого ты дублируешь. Он уже сыграл эту роль. Нужно лишь почувствовать, как он это сделал, попытаться слиться в одно целое, тогда человек на экране словно становится твоим аватаром. Если и по ту, и по другую сторону экрана хорошие артисты, то все получится. Судя по тем фрагментам, которые я мог видеть, пока работал над проектом, мне показалось, что это весьма изящная экранизация. Романтичная, с хорошими актёрскими работами и с прекрасным, ярким визуальным рядом – все, что нужно, чтобы получить удовольствие от любимого с детства романа», — рассказал Олег Вирозуб.

В оригинале графа Монте-Кристо воплотил британский актер Сэм Клафлин. Также в сериале приняли участие Ана Жирардо в роли Мерседес, Чезаре Таурази в качестве Фернана и Джереми Айронс в образе аббата Фариа. «Мне уже доводилось озвучивать экранизации "Графа Монте-Кристо", но эта экранизация стоит особняком. Она мне очень понравилась тем, как здорово подобран ансамбль и как хорошо играют актеры. Здесь не приходилось дубляжом ничего улучшать, приходилось, наоборот, соответствовать! Что касается моего персонажа, то у него очень сложный характер, и это замечательно, потому что так интереснее играть. А я стараюсь не просто открывать рот, а именно играть вместе с актером. И за Сэмом Клафлином было очень интересно идти, потому что у героя есть своя правда, которой он придерживается. Поэтому было любопытно попытаться оправдать его в его же глазах», — говорит Александр Коврижных, озвучивший Фернана Мондего.
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Объявлена дата российской премьеры «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином фотографии
Объявлена дата российской премьеры «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином фотографии
Объявлена дата российской премьеры «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином фотографии
Объявлена дата российской премьеры «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином фотографии
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