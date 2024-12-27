Роберту Эггерсу прочат режиссерское кресло сиквела «Лабиринта»

Роберт Эггерс
заинтересовался возможностью снять для студии Sony Pictures продолжение фэнтези Джима Хенсона
«Лабиринт
». По информации
инсайдера Джеффа Снайдера, режиссер сам напишет сценарий для будущей картины.
Ранее постановкой картины планировал заниматься Феде Альварес
. Он работал вместе со сценаристом Джеем Басу, но позднее выбыл из проекта. Затем режиссерское кресло занял Скотт Дерриксон
, а над сценарием корпела Мэгги Левин, но и они расстались с этой затеей.
Оригинальная лента 1986 года рассказывает о юной девушке Саре (Дженнифер Коннелли
), случайно отдавшей своего брата королю гоблинов Джарету (Дэвид Боуи
). Чтобы вернуть мальчика, Саре пришлось пройти опасный лабиринт и решить не одну логическую загадку.
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