Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роберту Эггерсу прочат режиссерское кресло сиквела «Лабиринта»

27 декабря
2024 год

Новости кино >>
27 декабря 2024
Роберт Эггерс заинтересовался возможностью снять для студии Sony Pictures продолжение фэнтези Джима Хенсона «Лабиринт». По информации инсайдера Джеффа Снайдера, режиссер сам напишет сценарий для будущей картины.

Роберту Эггерсу прочат режиссерское кресло сиквела «Лабиринта»
фото: kayiprihtim.com

Ранее постановкой картины планировал заниматься Феде Альварес. Он работал вместе со сценаристом Джеем Басу, но позднее выбыл из проекта. Затем режиссерское кресло занял Скотт Дерриксон, а над сценарием корпела Мэгги Левин, но и они расстались с этой затеей.

Оригинальная лента 1986 года рассказывает о юной девушке Саре (Дженнифер Коннелли), случайно отдавшей своего брата королю гоблинов Джарету (Дэвид Боуи). Чтобы вернуть мальчика, Саре пришлось пройти опасный лабиринт и решить не одну логическую загадку.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Скотт Дерриксон поставит продолжение «Лабиринта»
Федерико Альварес снимет спин-офф «Лабиринта»
персоны
Феде АльваресДэвид БоуиСкотт ДерриксонДженнифер КоннеллиДжим ХенсонРоберт Эггерс
фильмы
ЛабиринтНосферату

анонс

Скорбим

Шафоат Рахматуллаева
24 декабря ушла из жизни актриса Шафоат Рахматуллаева.
Шалва Гицба
24 декабря ушёл из жизни актёр Шалва Гицба.

День рождения >>

Леонид Бичевин
Сергей Бодров (младший)
Эммануил Виторган
Дарья Ленда
Галина Макарова
Дарья Носик
Екатерина Носик
Эмма Попова
Александра Ровенских
Сидни Гринстрит
Жерар Депардье
Марлен Дитрих
Мишель Пикколи
Иржи Совак
Аарон Стэнфорд
Джон Эймос
все родившиеся 27 декабря >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
Новогодние истории зверушек
детский фильм, приключения, семейное кино
Франция, Германия, 2024
Быть лучше: История Робби Уильямса
биография, драма
Австралия, Великобритания, Китай, США, Франция, 2024
Иван Царевич и Серый Волк-6
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Партенопа
драма, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Последний Ронин
боевик, научная фантастика, приключения
Россия, 2024
Энди Уорхолл. Мечта по-американски
биография
Словакия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен