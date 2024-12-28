Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю

Вечный Сатоси Кон
, внезапный новый Хосода
и ожидаемое продолжение «Ван-Писа
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о главных анонсах Jump Festa 2025
или долгожданном втором сезоне
«Труськи, Чулко и Пресвятого Подвяза
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Война рохирримов
» недолго бушевала: аниме-ответвление «Властелина колец
», собравшее только $15 миллионов при бюджете в два раза больше, вчера начало штурмовать цифровую Хельмову Падь.
🔘 III Международный фестиваль анимации в Ниигате
устроит ретроспективу Сатоси Кона
(покажут в том числе «Беги, Мелос!
» и «Полицию будущего: Восстание
», где он работал в творческой группе).
🔘 В следующем году сразу два винтажных аниме выйдут в российский прокат: «Призрак в доспехах 2: Невинность»
и «Письмо для Момо»
.
🔘 «MF Призрак
» собрался на третий круг, но за тизером пока не видно других подробностей:
🔘 Пираты Соломенной Шляпы готовы сняться с якоря: «Ван-Пис
» вернется к затосковавшим фанатам 6 апреля
.
🔘 «Пуниру — милая слизь
» получит второй сезон. Даты нет, но есть тизер
.
🔘 «Плачущий призрак на пенсии
» тоже намерен рыдать и дальше, но пока без конкретики по второму сезону.
🔘 MAPPA
(«Магическая битва
», «Буттигири?!
») тесно в водах японской анимации: студия мастерит синематики для видеоигр. Пока, правда, только для ARK: Survival
, но начало положено.
🔘 Футбольная манга Юго Кобаяси
«Ао Аси
» близится к завершению: финальный свисток прозвучит на 40-м танкобоне.
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«Властелин колец: Война рохирримов» — аниме-предыстория легендарной трилогии
Эту Скарлет ветром не унесет
Мамору Хосода
, прославившийся «Красавицей и драконом
», «Девочкой, покорившей время
» и «Летними войнами
», представил первую за последние четыре года работу «Скарлет
» (Hateshinaki Scarlet). Анимационный фильм выйдет в мировой прокат уже зимой 2025-го. Юитиро Сайто
, продюсер студии Chizu
(«Волчьи дети Амэ и Юки
», «Мирай из будущего
»), объявил, что в Японии дистрибуцией займется компания Toho
, а за её пределами — Sony Pictures
(«Веном
», «Человек-паук: Нет пути домой
»).
Режиссер, отвечающий также за сценарий и оригинальный сюжет, прокомментировал иллюстрацию выше, где изображена титульная героиня: «В мире бушующего хаоса девушка видит луч надежды, глядя в бесконечную даль
». Хотя подробности фабулы держатся в строжайшей тайне, известно, что в новом произведении, как и в предыдущих проектах, Хосода использует «всемирно известную классику». История будет развиваться в формате роад-муви или бадди-муви, где, помимо смелой принцессы Скарлет, способной преодолевать пространство и время, появится еще один важный персонаж — возможно, из другой эпохи.
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«Девочка, покорившая время» — первый авторский проект Мамору Хосоды
Чудо должно быть с кулаками
Аккурат в католический сочельник студия Science SARU
(«Дандадан
», «Твой цвет
») выпустила первый тизер аниме «Санда
». Короткий ролик радует динамичными сценами с участием мускулистого Санта-Клауса, окруженного взрывами и пламенем, под старинное песнопение «Тихая ночь
» (Silent Night). Сериал, основанный на одноименной манге неутомимой
создательницы «Выдающихся зверей
» Пару Итагаки
, выйдет в октябре следующего года.
В Японии 2080 года наблюдается резкое снижение рождаемости. Введены строгие меры контроля за несовершеннолетними, включая организацию браков с младенчества и ограничения сна для детей. Обычная жизнь старшеклассника Санды Кадзусигэ переворачивается с ног на голову, когда одноклассница Фуюмура случайно снимает с него древнюю печать, и он превращается в рождественского старца. Девушка просит Санту помочь найти пропавшую подругу Ити Оно, а также вернуть в общество дух главного зимнего праздника, полного чудес и волшебства. В режиссерском кресле — Томохиса Симояма
(«Человек-дьявол: Плакса
», «Духи Дэко
»), Санду озвучит Аюму Мурасэ
(Сёё Хината
из «Волейбола!!
»), а седобородого чудотворца — Хироки Тоти
(Кадзуёси Игараси из «Эй, Томбо!
»).
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Всё о самом известном произведении мангаки с куриным аватаром
Мрачные причуды
На Jump Festa 2025
, о котором мы писали в начале недели, было сделано еще одно захватывающее объявление: готовится аниме по спин-офф-манге «Моей геройской академии
». В тизере, озвученном Дайки Ямаситой
(голос Идзуку Мидории
), герой с высоты наблюдает за сверкающим неоновыми огнями городом. Премьера сериала от новой студии Bones Film
(грядущая
OVA «Скейт: Бесконечность
») с подзаголовком «Вне закона
» намечена на следующий апрель.
Действие истории разворачивается за пять лет до событий основной серии и сосредоточено на персонаже по имени Коити Хаймавари. Это более мрачный взгляд на вселенную МГА, показывающий, что происходит, когда обладатели причуд не могут стать героями официально. Над проектом работают: режиссер Кэнъити Судзуки
(«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
», «Клетки за работой
»), сценарист Ёсукэ Курода
(«Триган
», «Птичье крыло
») и дизайнер персонажей Такахико Ёсида
(«Наш рассвет
», «Трусливый велосипедист
»).
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«Гостевой клуб лицея Оран» — японская комедия с чаепитиями от студии Bones
Без Герасима
Весной 2025-го стартует фантастический сериал «Пришелец Муму
» — приключенческая комедия о котоподобном инопланетянине и обычной студентке. У руля — Томоя Такахаси
(«Убей или умри
», «Сказ о четырех с половиной татами
») на студии OLM
(«Монолог фармацевта
», «Господин и пес
»).
Главная цель Муму и его спутников — восстановить утраченные технологии своей расы, изучая бытовую технику на Земле. Главные роли, как объявили ранее
, озвучат Эцуко Кодзакура
(рядовой Тамама из «Сержанта Кэроро
») и начинающая сэйю Момо Харуми
.
К ним присоединятся:
Дэсимал — Ясуюки Касэ
(Тайси Готанда из «Звездного дитя
»).
Акихиро Цуруми — Гакуто Кадзивара
(Ю Хайбара
из «Магической битвы
»).
Мива Самэдзу — Юрико Хиби
(Сакура Итидзёдзи из сериала «Таинственный Айпри
»).
Ватару Тэнкубаси — Хидэнобу Киути
(Кэнто Ямада из «Милого дома Чи
»).
Тамоцу Рокуго — Кэнтаро Кумагай
(Лайос Торден
из «Подземелья вкусностей
»).
Соноко Кагэцу — Юкиё Фудзии
(Мария М. Кудзё
из ромкома «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
»).
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«Монолог фармацевта» — медицинский детектив той же студии
Реинкарнация трудоустроенного
Для всех любителей (не)здорового эскапизма студии Geek Toys
(«Смертельная игра мёртвой горы
») и CompTown
(«Миги и Дали
») опубликовали новый ролик аниме «История о служащем, который стал одним из четырёх Небесных Царей, когда отправился в другой мир
». Релиз комедийного фэнтези состоится уже 6 января.
Как и положено в исекае
, простой офисный служащий без особых навыков Дэнносукэ Утимура неожиданно оказывается в другом мире после близкого (и рокового) контакта с автомобилем. Там, конечно же, ему предлагает работу не кто-нибудь, а сам Король Демонов: как раз свободна вакансия одного из Четырех Небожителей. В режиссерском кресле восседает Митио Фукуда
(«Терраформирование
», «Гибридный ребенок
»), Утимуру воплотит Юки Оно
(Рэнсукэ Кунигами
из «Синей тюрьмы: Блю Лок
»), а сэйю Темного Короля — Акио Оцука
(Торкель
из «Саги о Винланде
»).
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«Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай
Бонус:
Коллаборация «Ван-Писа»
и баскетбольного клуба Los Angeles Lakers
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