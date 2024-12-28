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Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю

28 декабря
2024 год

Новости кино >>
28 декабря 2024
Вечный Сатоси Кон, внезапный новый Хосода и ожидаемое продолжение «Ван-Писа»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о главных анонсах Jump Festa 2025 или долгожданном втором сезоне «Труськи, Чулко и Пресвятого Подвяза»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Война рохирримов» недолго бушевала: аниме-ответвление «Властелина колец», собравшее только $15 миллионов при бюджете в два раза больше, вчера начало штурмовать цифровую Хельмову Падь.

🔘 III Международный фестиваль анимации в Ниигате устроит ретроспективу Сатоси Кона (покажут в том числе «Беги, Мелос!» и «Полицию будущего: Восстание», где он работал в творческой группе).

🔘 В следующем году сразу два винтажных аниме выйдут в российский прокат: «Призрак в доспехах 2: Невинность» и «Письмо для Момо».

🔘 «MF Призрак» собрался на третий круг, но за тизером пока не видно других подробностей:



🔘 Пираты Соломенной Шляпы готовы сняться с якоря: «Ван-Пис» вернется к затосковавшим фанатам 6 апреля.

🔘 «Пуниру — милая слизь» получит второй сезон. Даты нет, но есть тизер.

🔘 «Плачущий призрак на пенсии» тоже намерен рыдать и дальше, но пока без конкретики по второму сезону.

🔘 MAPPAМагическая битва», «Буттигири?!») тесно в водах японской анимации: студия мастерит синематики для видеоигр. Пока, правда, только для ARK: Survival, но начало положено.

🔘 Футбольная манга Юго Кобаяси «Ао Аси» близится к завершению: финальный свисток прозвучит на 40-м танкобоне.

Читать «Властелин колец: Война рохирримов» — аниме-предыстория легендарной трилогии

Эту Скарлет ветром не унесет


Мамору Хосода, прославившийся «Красавицей и драконом», «Девочкой, покорившей время» и «Летними войнами», представил первую за последние четыре года работу «Скарлет» (Hateshinaki Scarlet). Анимационный фильм выйдет в мировой прокат уже зимой 2025-го. Юитиро Сайто, продюсер студии ChizuВолчьи дети Амэ и Юки», «Мирай из будущего»), объявил, что в Японии дистрибуцией займется компания Toho, а за её пределами — Sony PicturesВеном», «Человек-паук: Нет пути домой»).

Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю

Режиссер, отвечающий также за сценарий и оригинальный сюжет, прокомментировал иллюстрацию выше, где изображена титульная героиня: «В мире бушующего хаоса девушка видит луч надежды, глядя в бесконечную даль». Хотя подробности фабулы держатся в строжайшей тайне, известно, что в новом произведении, как и в предыдущих проектах, Хосода использует «всемирно известную классику». История будет развиваться в формате роад-муви или бадди-муви, где, помимо смелой принцессы Скарлет, способной преодолевать пространство и время, появится еще один важный персонаж — возможно, из другой эпохи.

Читать «Девочка, покорившая время» — первый авторский проект Мамору Хосоды

Чудо должно быть с кулаками


Аккурат в католический сочельник студия Science SARUДандадан», «Твой цвет») выпустила первый тизер аниме «Санда». Короткий ролик радует динамичными сценами с участием мускулистого Санта-Клауса, окруженного взрывами и пламенем, под старинное песнопение «Тихая ночь» (Silent Night). Сериал, основанный на одноименной манге неутомимой создательницы «Выдающихся зверей» Пару Итагаки, выйдет в октябре следующего года.


В Японии 2080 года наблюдается резкое снижение рождаемости. Введены строгие меры контроля за несовершеннолетними, включая организацию браков с младенчества и ограничения сна для детей. Обычная жизнь старшеклассника Санды Кадзусигэ переворачивается с ног на голову, когда одноклассница Фуюмура случайно снимает с него древнюю печать, и он превращается в рождественского старца. Девушка просит Санту помочь найти пропавшую подругу Ити Оно, а также вернуть в общество дух главного зимнего праздника, полного чудес и волшебства. В режиссерском кресле — Томохиса СимоямаЧеловек-дьявол: Плакса», «Духи Дэко»), Санду озвучит Аюму Мурасэ (Сёё Хината из «Волейбола!!»), а седобородого чудотворца — Хироки Тоти (Кадзуёси Игараси из «Эй, Томбо!»).

Читать Всё о самом известном произведении мангаки с куриным аватаром

Мрачные причуды


На Jump Festa 2025, о котором мы писали в начале недели, было сделано еще одно захватывающее объявление: готовится аниме по спин-офф-манге «Моей геройской академии». В тизере, озвученном Дайки Ямаситой (голос Идзуку Мидории), герой с высоты наблюдает за сверкающим неоновыми огнями городом. Премьера сериала от новой студии Bones Film (грядущая OVA «Скейт: Бесконечность») с подзаголовком «Вне закона» намечена на следующий апрель.


Действие истории разворачивается за пять лет до событий основной серии и сосредоточено на персонаже по имени Коити Хаймавари. Это более мрачный взгляд на вселенную МГА, показывающий, что происходит, когда обладатели причуд не могут стать героями официально. Над проектом работают: режиссер Кэнъити СудзукиНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», «Клетки за работой»), сценарист Ёсукэ КуродаТриган», «Птичье крыло») и дизайнер персонажей Такахико ЁсидаНаш рассвет», «Трусливый велосипедист»).

Читать «Гостевой клуб лицея Оран» — японская комедия с чаепитиями от студии Bones

Без Герасима


Весной 2025-го стартует фантастический сериал «Пришелец Муму» — приключенческая комедия о котоподобном инопланетянине и обычной студентке. У руля — Томоя ТакахасиУбей или умри», «Сказ о четырех с половиной татами») на студии OLMМонолог фармацевта», «Господин и пес»).


Главная цель Муму и его спутников — восстановить утраченные технологии своей расы, изучая бытовую технику на Земле. Главные роли, как объявили ранее, озвучат Эцуко Кодзакура (рядовой Тамама из «Сержанта Кэроро») и начинающая сэйю Момо Харуми.

К ним присоединятся:

Дэсимал — Ясуюки Касэ (Тайси Готанда из «Звездного дитя»).
Акихиро Цуруми — Гакуто Кадзивара (Ю Хайбара из «Магической битвы»).
Мива Самэдзу — Юрико Хиби (Сакура Итидзёдзи из сериала «Таинственный Айпри»).
Ватару Тэнкубаси — Хидэнобу Киути (Кэнто Ямада из «Милого дома Чи»).
Тамоцу Рокуго — Кэнтаро Кумагай (Лайос Торден из «Подземелья вкусностей»).
Соноко Кагэцу — Юкиё Фудзии (Мария М. Кудзё из ромкома «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»).

Читать «Монолог фармацевта» — медицинский детектив той же студии

Реинкарнация трудоустроенного


Для всех любителей (не)здорового эскапизма студии Geek ToysСмертельная игра мёртвой горы») и CompTownМиги и Дали») опубликовали новый ролик аниме «История о служащем, который стал одним из четырёх Небесных Царей, когда отправился в другой мир». Релиз комедийного фэнтези состоится уже 6 января.


Как и положено в исекае, простой офисный служащий без особых навыков Дэнносукэ Утимура неожиданно оказывается в другом мире после близкого (и рокового) контакта с автомобилем. Там, конечно же, ему предлагает работу не кто-нибудь, а сам Король Демонов: как раз свободна вакансия одного из Четырех Небожителей. В режиссерском кресле восседает Митио ФукудаТерраформирование», «Гибридный ребенок»), Утимуру воплотит Юки Оно (Рэнсукэ Кунигами из «Синей тюрьмы: Блю Лок»), а сэйю Темного Короля — Акио Оцука (Торкель из «Саги о Винланде»).

Читать «Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай
Бонус: Коллаборация «Ван-Писа» и баскетбольного клуба Los Angeles Lakers

Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю

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Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю фотографии
Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю фотографии
Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю фотографии
Что общего у Муму, Скарлет и Санта-Клауса: главные новости аниме за неделю фотографии
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