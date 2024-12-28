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«Вам будет весело»: Оз Перкинс представил зрителям «праздничный» отрывок из хоррора «Обезьяна»

28 декабря
2024 год

Новости кино >>
28 декабря 2024
Осгуд Перкинс подготовил для зрителей рождественский подарок в виде фрагмента хоррора «Обезьяна», который выйдет в российский прокат 27 февраля наступающего 2025 года.

«Обезьяна». Отрывок

Режиссер и сценарист нашумевшего «Собирателя душ» показал отрывок своего нового фильма ужасов о двух братьях-близнецах, которые находят на чердаке родительского дома старую игрушечную обезьяну и вокруг начинается череда ужасных смертей.

«"Обезьяна" — довольно страшное кино, но уверен, вам будет весело», — сказал Перкинс.

«Вам будет весело»: Оз Перкинс представил зрителям «праздничный» отрывок из хоррора «Обезьяна»
фото: пресс-служба компании Global Film

Картина снята по одноименному рассказу Стивена Кинга и спродюсирована Джеймсом Ваном. В актерском составе — Тео Джеймс, Татьяна Маслани, Элайджа Вуд, Кристиан Конвери, Лора Меннелл и сам режиссер.
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Элайджа Вуд, Тео Джеймс и Татьяна Маслани сыграли в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна»
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фильмы
ОбезьянаСобиратель душ

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«Вам будет весело»: Оз Перкинс представил зрителям «праздничный» отрывок из хоррора «Обезьяна» фотографии
«Вам будет весело»: Оз Перкинс представил зрителям «праздничный» отрывок из хоррора «Обезьяна» фотографии
«Вам будет весело»: Оз Перкинс представил зрителям «праздничный» отрывок из хоррора «Обезьяна» фотографии
«Вам будет весело»: Оз Перкинс представил зрителям «праздничный» отрывок из хоррора «Обезьяна» фотографии
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