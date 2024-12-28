«Вам будет весело»: Оз Перкинс представил зрителям «праздничный» отрывок из хоррора «Обезьяна»

Осгуд Перкинс подготовил для зрителей рождественский подарок в виде фрагмента хоррора «Обезьяна», который выйдет в российский прокат 27 февраля наступающего 2025 года.
«Обезьяна». Отрывок
Режиссер и сценарист нашумевшего «Собирателя душ» показал отрывок своего нового фильма ужасов о двух братьях-близнецах, которые находят на чердаке родительского дома старую игрушечную обезьяну и вокруг начинается череда ужасных смертей.
«"Обезьяна" — довольно страшное кино, но уверен, вам будет весело», — сказал Перкинс.
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