Не стало звезды «Ромео и Джульетты» Оливии Хасси

В Сан-Франциско на 74-м году жизни не стало звезды классической киноверсии шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта» Оливии Хасси. Об этом сообщает BBC со ссылкой на близких популярной британской и американской актрисы.
фото: кадр из фильма «Черное рождество»
«С глубокой грустью извещаем о кончине Оливии Хасси Айсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких. Скорбя в связи с этой огромной утратой, мы также отмечаем непреходящее влияние Оливии на нашу жизнь и индустрию», — говорится в заявлении семьи.
Оливия Осуна родилась 17 апреля 1951-го в аргентинском Буэнос-Айресе. Ее мать Джой Альма Хасси была секретарем по юридическим вопросам английского посольства в Аргентине, а отец Андрес Осуна — известный аргентинский исполнитель танго. С 1957-го жила и училась в Лондоне. Изучала драму в Italia Conti Academy в столице Великобритании.
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На телевидении дебютировала в 1964-м, а в кино — спустя год. С 1966-го — актриса театров Лондона, была партнершей Ванессы Редгрейв. Именно на театральной сцене на Оливию обратил внимание итальянский режиссер Франко Дзеффирелли — в 1968-м она исполнила в его знаменитой экранизации «Ромео и Джульетты» свою знаковую роль Джульетты, отмеченную премией «Давид ди Донателло» и «Золотым глобусом». Спустя 55 лет после выхода картины актриса вместе со своим партнером по фильму Леонардом Уайтингом подала судебный иск из-за съемок постельных сцен. Они обвинили киностудию Paramount, снявшую картину, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Однако судья прекратил дело, посчитав, что сцена не была «достаточно сексуально вызывающей».
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