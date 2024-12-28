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Не стало звезды «Ромео и Джульетты» Оливии Хасси

28 декабря
2024 год

Новости кино >>
28 декабря 2024
В Сан-Франциско на 74-м году жизни не стало звезды классической киноверсии шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта» Оливии Хасси. Об этом сообщает BBC со ссылкой на близких популярной британской и американской актрисы.

Не стало звезды «Ромео и Джульетты» Оливии Хасси
фото: кадр из фильма «Черное рождество»

«С глубокой грустью извещаем о кончине Оливии Хасси Айсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких. Скорбя в связи с этой огромной утратой, мы также отмечаем непреходящее влияние Оливии на нашу жизнь и индустрию», — говорится в заявлении семьи.

Оливия Осуна родилась 17 апреля 1951-го в аргентинском Буэнос-Айресе. Ее мать Джой Альма Хасси была секретарем по юридическим вопросам английского посольства в Аргентине, а отец Андрес Осуна — известный аргентинский исполнитель танго. С 1957-го жила и училась в Лондоне. Изучала драму в Italia Conti Academy в столице Великобритании.

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На телевидении дебютировала в 1964-м, а в кино — спустя год. С 1966-го — актриса театров Лондона, была партнершей Ванессы Редгрейв. Именно на театральной сцене на Оливию обратил внимание итальянский режиссер Франко Дзеффирелли — в 1968-м она исполнила в его знаменитой экранизации «Ромео и Джульетты» свою знаковую роль Джульетты, отмеченную премией «Давид ди Донателло» и «Золотым глобусом». Спустя 55 лет после выхода картины актриса вместе со своим партнером по фильму Леонардом Уайтингом подала судебный иск из-за съемок постельных сцен. Они обвинили киностудию Paramount, снявшую картину, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Однако судья прекратил дело, посчитав, что сцена не была «достаточно сексуально вызывающей».

Всего на счету Оливии Хасси 54 роли в кино и на телевидении. Помимо культового образа, также сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Черное рождество», «Иисус из Назарета», «Роковое путешествие», «Айвенго», «Она написала убийство», «Ювелирная лавка» и «Оно». Последний раз в кадре появилась в остросюжетной драме «Социальное самоубийство», вышедшей в 21015-м. Подарила свой голос персонажам мультсериалов «Пинки и Брэйн» и «Бэтмэн будущего», фильма «Лорд защитник» и видеоигр Star Wars: Rogue Squadron, Star Wars: Force Commander и Star Wars: The Old Republic. Трижды выходила замуж — ее мужьями были коллеги по актерскому цеху Дин Пол Мартин, Акира Фусэ и Дэвид Глен Айсли. Родила трех детей, из них двое — Александр Мартин и Индиа Айсли — стали актерами.
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Индиа АйслиФранко ДзеффиреллиДин Пол МартинВанесса РедгрейвЛеонард УайтингОливия Хасси
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АйвенгоБэтмэн будущегоИисус из НазаретаЛорд защитникОна написала убийствоОноПинки и БрэйнРоковое путешествиеРомео и ДжульеттаСоциальное самоубийствоЧёрное рождествоЮвелирная лавка

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