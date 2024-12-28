«Майор и Меймун» познакомятся в первый день Нового года

Майор – это не звание, а прозвище капитана юстиции Майорова (Долгополов). Воспитывал будущего блюстителя порядка дед – легендарный опер Советского Союза, который всегда жил работой. У внука – все ровно также: три рубашки, два галстука, костюм, две куртки – все на своих местах, жизнь расписана по минутам. Пока в один прекрасный день жизнь Майорова не переворачивается с ног на голову: он избивает чиновника, которого сам же арестовал и довел до суда. В память о легендарном деде Майора не увольняют, а отправляют, пока, правда, временно, в Туапсе. По словам Егора Долгополова, его «герой Майоров – педант и карьерист – оказывается в непростой ситуации: работая в Санкт-Петербурге, он совершает жуткую ошибку и бьет высокопоставленного подозреваемого. Начальство отправляет Майорова в ссылку на Родину его деда в Туапсе. После холодного Петербурга и одинокой жизни мой герой оказывается в жарком летнем городе, где коллеги расслабленно ходят в рубашках и джинсовках, общаются, жуя жвачку. Всё это ужасно раздражает Майорова и прогибаться под новое окружение он не планирует. В качестве помощника вселенная посылает ему обезьянку Меймуна. Мой герой вынужден находить с ней общий язык, хотя первое время испытывает к ней отвращение».
На новом месте работы Майорова раздражает все: и море, и солнце, и коллеги, которым ничего не надо, и банальные преступления. Не радует следователя и новый питомец – ручная обезьянка Меймун, которая сразу прикипела к хозяину и даже стала его напарником в расследованиях. Меймун – гроза преступности на побережье: и улику найдет, и, если понадобится, даже злодея обезвредит. В Туапсе, лучший друг покойного деда, отставной следователь Жихарь (Анатолий Кощеев) следит за тем, чтобы Майоров больше ни во что не вляпался. Со всем можно было бы смириться и спокойно пересидеть ссылку на Черноморском побережье, если бы не бандит Жорж (Сергей Мелконян), у которого все схвачено и который наводит свой порядок в городе – не по закону, а по понятиям. Майоров объявляет Жоржу войну, и тот принимает вызов: в этой схватке у главного героя союзников немного, а напарник так вообще один – Меймун. Роль смышленой помощницы Майора досталась актрисе из Самары – обезьянке Чите. Как и остальные артисты, она проходила кастинг, чтобы сняться в сериале.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Это кино для семейного просмотра, очень теплое и душевное, про человеческие отношения, любовь, про то, что все будет хорошо. Зрители сериала увидят солнце и пальмы, маленькую смышленую обезьяну, которая помогает расследовать преступления, а также очень колоритную и харизматичную компанию оперов, которые, я думаю, запомнятся своей открытостью, жизнелюбием и даже наивностью в каких-то вопросах, — рассказывает режиссер Макс Кубринский. — Иногда Чита делает потрясающие вещи: в драматической сцене, где одному из персонажей становится плохо, она вдруг забралась ему на плечо, обняла и поцеловала. В общем, это маленький человек, практически ребенок. Обезьянку можно научить каким-то вещам, но заставить ее что-то сделать практически невозможно. Если ей интересно, если атмосфера вокруг хорошая, то у нас все получается с первого дубля. Однако, кино – это кадры разной крупности. Мы можем снять ее на общем плане, и все получится. Затем мы начинаем снимать второй дубль, укрупняться, а ей уже неинтересно! Приходится договариваться».
Съемки сериала прошли в черноморском городе Туапсе. «Город Туапсе прекрасный! Холмистая горная местность, чистейший воздух. Было идеально подобрано время для съемок, мы почти не жарились, потому что начали работу весной. Стало немного жарковато только под конец проекта, из-за этого очень сложно дались некоторые кабинетные сцены – порой просто клинило мозг из-за духоты, нехватки кислорода и большого количества людей, – вспоминает Егор Долгополов. — "Майор и Меймун" – это легкий авантюрный комедийный сериал про любовь к работе, к Родине и к корням. Когда ты приезжаешь в родные края, сразу всё начинает складываться и вставать на свои места. В Питере мой герой засох в работе и одиночестве. В его жизни не хватало многих кусочков пазла, которые жаркий Туапсе принес на блюдечке».
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Чите было непросто кидаться на "преступников" в кадре. В повседневной жизни, когда мы работаем с детьми, агрессия под запретом. Обычно ее задача – быть доброй, ласковой, не кусачей обезьянкой. А на съемках наоборот – нужно проявлять гнев, прыгать на бандитов, останавливать их. Самые лучшие отношения у Читы сложились с Егором Долгополовым, исполнителем главной роли. Я спокойно доверял ее Егору, и он мог с ней справиться и без меня. Кто-то из членов команды ее боялся, с ними отношения не складывались. Были девчонки и парни, которые специально покупали ей фрукты, орехи, вкусняшки. К ним, естественно, она относилась теплее и ласковее», — рассказал дрессировщик Владимир Новиков.
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